Prije 32 godine pokrenuta inicijativa za osnivanje HDZ-a za bivšu općinu Virovitica

Na današnji dan, prije 32 godine, 1. veljače 1990., u tadašnjem motelu Milanovac održan je prvi inicijativni odbor za osnivanje Hrvatske demokratske zajednice za tadašnju bivšu općinu Virovitica. Članovi odbora bili su: Vinko Belobrk, Đuro i Dragutin Dečak, Antun i Mladen Fereža, Tomislav Slamić, Dragutin Ihas, Ivan, Ljubomir i Zvonko Duvnjak, Željko Obadić, Marko Rastija, Marijan Ivanac, Marko Teskera, Zdenka i Ante Periš, Jozo Smiljanić, Milan Fadljević i Josip Krznarić.

U sjećanje na taj događaj, obljetnicu Inicijativnog odbora za osnivanje HDZ-a obilježili su danas članovi Županijskog odbora HDZ-a Virovitičko-podravske županije, Gradskog odbora Virovitica te utemeljitelji. Počast preminulim članovima Inicijativnog odbora HDZ-a – Vinku Belobrku, Anti Perišu, Ivanu Duvnjaku i Antunu Fereži, na virovitičkom Gradskom groblju, odali su, između ostalih, predsjednik ŽO HDZ-a VPŽ i virovitičko-podravski župan Igor Andrović, potpredsjednik Županijskog odbora i saborski zastupnik Josip Đakić, potpredsjednici Gradskog odbora Virovitice Damir Marenić i Vlasta Honjek – Golinac, predsjednik Zajednica utemeljitelja HDZ-a „dr. Franjo Tuđman“ Virovitičko-podravske županije Marko Teskera, te drugi članovi HDZ-a. Nakon Gradskog groblja, lampioni su zapaljeni i pored spomenika prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana.

– Na današnji dan prije 32 godine okupili smo se u tadašnjem Motelu Milanovac i na inicijativu pučkog tribuna Stjepana Sulimanca Štefine formirali Inicijativni odbor za osnutak HDZ-a na području tadašnje općine Virovitice, kako bi se oduprli srpskom imperijalizmu kojemu je bio cilj linija Virovitica – Karlovac – Karlobag. Danas smo obišli posljednja počivališta naših prijatelja kojih više nema, a sudjelovali su prilikom osnutka HDZ-a te spomen obilježje prvog predsjednika dr. Franje Tuđmana. Ponosni smo što je i nakon 32 godine HDZ stranka koja obnaša vlast i vodi Hrvatsku u bolje sutra – izjavio je jedan od osnivača HDZ-a na području općine i predsjednik Zajednice utemeljitelja Marko Teskera.

Predsjednik ŽO HDZ-a Virovitičko-podravske županije i virovitičko-podravski župan Igor Andrović naglasio je da su pred strankom danas neki drugi izazovi u odnosu na razdoblje osnutka, ali cilj isti – boljitak svih građana Hrvatske.

– Skupina hrabrih ljudi nošena emocijama i domoljubljem osnivala je HDZ, stranku koja je kasnije s prvim predsjednikom dr. Franjom Tuđmanom dovela Hrvatsku do neovisnosti. Danas smo se, zajedno sa sudionicima tih događanja, prisjetili onih osnivača koji više nisu s nama te im odali počast. U to vrijeme, to su bili veliki izazovi za HDZ i za te ljude, vrijeme kada su HDZ nazivali strankom opasnih namjera. Danas su pred nama drugi izazovi, odnosno gospodarski oporavak, ulazak u Schengen, uvođenje eura, oporavak na demografskom planu… HDZ nastavlja borbu za Hrvatsku, za boljitak svih građana Hrvatske, danas u nekom drugom smislu u odnosu na razdoblje prije 32 godine, ali s istim žarom. Nadam se da ćemo prebroditi sve izazove koji su pred nama kao što smo to učinili i devedesetih godina – zaključio je Igor Andrović.

(hdz-virovitica.eu)