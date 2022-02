Prvi uspjesi novoosnovanog TK Virovitica: Sestre Marenić u finalu, Lara izborila državnu završnicu Plazma Sportskih igara mladih u Splitu

Teniski klub Virovitica, koji je osnovan krajem rujna prošle godine (osnivačka skupština održana 23. rujna 2021. godine), 13. veljače 2022. godine ostvario je svoje prve ‘povijesne’ bodove. Mlade perspektivne tenisačice, Ema Šantić i Lucija Podravac, pod vodstvom trenera Željka Boosa, ujedno i predsjednika novoosnovanog kluba, nastupile su na HTS-ovom turniru do 14 godina starosti. Dok je Lucija poražena u prvom kolu, Ema je ‘dogurala’ do polufinala. Bio je to prvi uspjeh u kratkoj povijesti kluba na nekom službenom natjecanju.

Nije se dugo čekalo na novi veliki uspjeh. Naime, proteklog vikenda u multifunkcionalnoj hali Viroexpo održan je regionalni teniski turnir Plazma Sportskih igara mladih na kojem su nastupila djeca u nekoliko dobnih kategorija. U kategoriji do 9 godina starosti nastupile su tri male tenisačice TK Virovitica, Petra i Lara Marenić, te Stefani Rakijašić. Sestre Petra i Lara odličnom su predstavom dogurale do finalnog meča u kojem je na kraju slavila Lara i tako izborila plasman na Državnu završnicu koja će se održati u Splitu sredinom srpnja.

Sestre Marenić nastupile su i u kategoriji do 10 godina starosti, gdje su ponovno ostvarile zapažene rezultate. Petra se nakon finalnog meča ‘okitila’ srebrom, dok je Lara osvojila treće mjesto i brončanu medalju.

-Čestitamo svim našim curama na nastupu i ostvarenim rezultatima, a Lari na prvom osvojenom turniru za TK Viroviticu – poručili su iz kluba nakon odigranog turnira.

TK Virovitica osnovan je, kako smo ranije i rekli, krajem rujna prošle godine s ciljem promicanja, razvitka i popularizacije tenisa na području grada i Virovitičko-podravske županije. Sve zainteresirane pozvao je ovim putem tajnik istog Marko Hajba.

-Ciljane skupine su djeca, mladi, građani i sportaši. U budućnosti planiramo provoditi sportske poduke, rekreaciju, ali i pripremu tenisača za razna natjecanja. Djeca će se natjecati na turnirima iz kalendara Hrvatskog teniskog saveza, uglavnom je riječ o regionalnim i državnim natjecanjima. Isto tako, natjecat ćemo se i u 3. hrvatskoj ligi za seniore – rekao nam je Hajba te naglasio kako su izradili Facebook i Instagram profile kako bi svi mogli pratiti njihovo djelovanje.

(www.icv.hr, ts)