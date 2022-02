Raspisani izbori za vijeća mjesnih odbora na području općine Lukač

- PROMO -

Općinsko vijeće Općine Lukač na sjednici održanoj 27. siječnja 2022. godine raspisalo je izbore za vijeća mjesnih odbora koji će se održati u nedjelju, 20. ožujka, od 7 do 19 sati.

Izbori će se održati za područja mjesnih odbora: Budrovac Lukački, Dugo Selo Lukačko, Brezik, Lukač, Gornje Bazje, Kapela Dvor, Turanovac, Terezino Polje i Veliko Polje.

Prijedlozi lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora moraju biti dostavljeni Općinskom izbornom povjerenstvu do 19. veljače do 24 sata. Općinsko izborno povjerenstvo objavit će pravovaljane predložene liste do 21. veljače u 24 sata. Promidžba će trajati od objave kandidacijskih lista do 18. ožujka u 24 sata. Izborna šutnja je od 19. ožujka u 00 sati do 20. ožujka u 19 sati.

Općinsko izborno povjerenstvo objavit će popis biračkih mjesta do 4. ožujka u 24 sata.

Političke stranke dužne su do 7. ožujka u 24 sata odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena Općinskom izborenom povjerenstvu. U suprotnom će Općinsko izborno povjerenstvo samostalno odrediti članove izbornih povjerenstava.

Svi potrebni obrasci i upute mogu se pronaći na stranici Općine Lukač.

(www.icv.hr, mš)