Rodio se “Grofinjero”: Grofinjero, Dvorska bajka, Zlatni jelen i Posebni pijetao novi su suveniri koji pričaju ‘storiju’ o Suhopolju, obitelji Janković i suhopoljskom dvorcu

U Centru za posjetitelje “Dvorac Janković” u Suhopolju, večeras (srijeda) je održana prezentacija novih suvenira nazvanih “Grofinjero”, koji će ubuduće biti dostupni posjetiteljima ovog dvorca bogate povijesti.

Riječ je o zanimljivim ilustracijama grofa (Grofinjero) i grofice (Dvorska bajka), kao i ‘Zlatnog’ jelena, ali i ‘Posebnog’ pijetla. Spomenute ilustracije se nalaze na ženskim i muškim majicama te eko platnenim vrećicama.

-Kao i inače, u suhopoljskom dvorcu Janković okupljamo sve ono najbolje što naša lokalna zajednica nudi. Naši gosti su već navikli na razne delicije, a ovog puta smo se malo odmaknuli od toga te u suradnji s lokalnom umjetnicom Anjom Duršot osmislili novi set suvenira “Grofinjero” koji će, vjerujem, svima biti izuzetno zanimljivi. “Grofinjero” priča priču o Suhopolju, obitelji Janković, suhopoljskom dvorcu. Jelen je ovdje jer je u Suhopolju nekad bilo omiljeno svratište kod Zlatnog jelena, a jedna ilustracija predstavlja domaćeg pijetla. Sve te ilustracije implementirali smo na majice i platnene vrećice, pa ih možete nositi na sebi ili sa sobom. I ovime želimo obogatiti našu ponudu, posebno jer bilježimo velik broj i posjeta i noćenja i rezervacija, pa nas veseli buduće razdoblje, kada ćemo ‘pandemijske vijesti’ ostaviti iza sebe – rekla nam je direktorica Centra za posjetitelje “Dvorac Janković”, Sanja Sudar.

Anja Duršot ove je ilustracije osmislila i realizirala u suradnji s višom kustosicom etnografske zbirke Gradskog muzeja Virovitica Jasminom Jurković Petras te grafičkim dizajnerom Igorom Barčancem.

-Uvijek sam gajila ljubav prema slikanju i gotovo da se ne sjećam perioda kad se time nisam bavila. Ideja za ovaj suvenir došla je spontano i sve je bilo brzo. Od ideje do realizacije prošla su tri tjedna i sve nam je odlično leglo. Kada sam vidjela grofovu fotografiju, vidjela sam njegove brkove i čarape. I to je bilo to – kazala je Anja Duršot i nazočnima pojasnila kako je nastala ilustracija grofa s kojeg najviše “strše brkovi i čarape”, koje se “probijaju ispod kraćih hlača”.

Na predstavljaju “Grofinjera”, bio je i virovitičko-podravski župan Igor Andrović, predsjednica Gradskog vijeća Virovitice Ivančica Fett Škvarić, pročelnik za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalne djelatnosti i prostorno uređenje Općine Suhopolje Goran Doležal, suhopoljski župnik Ljubo Krmar…

