Slatinski hrvač, kadet Patrik Gardilo prvak Hrvatske u kategoriji do 48 kg

Jučer (subota) je u Zagrebu, u ŠSD Pešćenica, održano je Prvenstvo Hrvatske u hrvanju grčko-rimskim načinom za uzrast U-17 (kadeti) za 2022. godinu. Na natjecanju je nastupilo 100 hrvača iz 16 hrvatskih klubova, a među njima i tri slatinska hrvača.

U kategoriji do 48 kilograma Patrik Gardilo je osvojio 1. mjesto i titulu kadetskog prvaka Hrvatske za 2022. godinu. Niko Grubač je osvojio 4. mjesto u kategoriji do 55 kilograma, a Ino Prvić 9. mjesto u kategoriji do 60 kilograma.

Na prvenstvu su sudila i dva slatinska suca, Nebojša Nikšić i Mario Petrak, a slatinske hrvače na Prvenstvu je vodio Danijel Kolomaz.

(www.icv.hr, adf; HK Slatina)