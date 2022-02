Suhopolje unatoč izostancima slavilo u novoj pripremnoj utakmici: Marko Sertić srušio Daruvar, u ”žuto-zelenom” dresu zaigrao i Lovro Štefanec

- PROMO -

Nakon prošlotjednog remija protiv Libertasa te poraza protiv Koprivnice, pred nogometašima Suhopolja danas (subota) je bila nova pripremna utakmica. Na pomoćnom terenu stadiona Park gostovao je Daruvar, petoplasirana momčad 1. županijske nogometne lige Bjelovarsko-bilogorske županije.

Podsjetimo, Daruvar je prošle sezone bio ligaški konkurent Suhopolju, a obje odigrane utakmice završile su bez pobjednika. Prvi susret odigran u studenom u Suhopolju završio je rezultatom 2:2, u Daruvaru su postignuta dva pogotka manje, dok su u današnjem dvoboju Grofovi sačuvali svoju mrežu.

Prvih 15-tak minuta igre pripalo je gostujućim igračima koji su u tom periodu agresivniju igru okrunili s nekoliko prilika, najviše problema stvarali su iz polukontri i kontri, no sve to nije bilo dovoljno za promjenu rezultata. Spudićeva momčad ubrzo je preuzela konce igre u svoje ruke, a iako na terenu nije bilo Ivana Egrija, Ante Mikulića, Ivana Jugovića i Karla Pelka, do kraja susreta Grofovi su bili dominantnija i bolja momčad. Uz nekoliko propuštenih prilika dvije su uspjeli realizirati, a strijelac oba pogotka za konačnih 2:0 bio je Marko Sertić.

U ”žuto-zelenoj” kombinaciji zaigrao je danas i Lovro Štefanec, igrač Graničar Bušetine, koji bi nastavak sezone trebao dočekati u novom okruženju, kao igrač Suhopolja.

– Bila je ovo jedna odlična pripremna utakmica koja je ispunila svoj smisao i koja je omogućila da u visokom ritmu vidimo u kakvom smo trenutno stanju. Gosti su agresivnije ušli u utakmicu te su nam stvarali probleme, no uskoro smo uhvatili ritam i ostatak utakmice otišao je na našu stranu. Nakon remija i poraza uspjeli smo, unatoč izostancima, upisati i prvu pobjedu, a novi izazov pred nama je već sutra- zadovoljan je nakon današnjih 90 minuta bio trener Suhopolja Samuel Spudić.

Spudićeva momčad pripreme nastavlja za manje od 24 sata, a novi protivnik u drugoj pripremnoj utakmici ovog vikenda bit će im županijski prvoligaš iz Rezovca. Utakmica je na rasporedu u 15 sati, a i ona će biti odigrana na pomoćnom terenu stadiona Park.

(www.icv.hr, mra)