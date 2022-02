Terasa s pogledom na šunku, kobasice i slaninu Dalibora Filipovića – Bagera jedna je od najzanimljivijih u Špišić Bukovici

- PROMO -

Ugostitelj iz Špišić Bukovice, Dalibor Filipović, poznatiji kao Bager, jedan je od onih iz generacije 70-ih koji drži do starih običaja, a jedan od njih je i priprema mesa kako su to činili naši stari. Dalibor, inače rodom iz Korije, već devet godina živi u obiteljskoj kući u Špišić Bukovici zajedno sa suprugom Viktorijom, te petero djece: Nikom, Lamijom, Vladom, Reom i Leom.

Ono što nas je najviše privuklo razgovoru s Bagerom je terasa s pogledom. Naime, on vrlo uredno na terasi obiteljske kuće na katu ima složene šunke, kobasice, buđole, slaninu i druge plodova ‘tora’.

-Za kvalitetu mesa neophodno je sušenje na zraku i vjetru, a tog ovdje ima u izobilju – podučio nas je Dalibor, koji je znanje o tim vještinama naučio od svog pokojnog oca Vlade, od kojeg je naslijedio svoje dobre osobine, ali i nadimak.

-Tatu su zvali Bager, ne znam točno zbog čega, valjda zato što je bio prilično visok i jak, a radio je kao vozač službenog vozila u nekadašnjoj Općinskoj upravi u Virovitici. U obiteljskoj kući u Koriji živjeli smo otac, majka, brat i ja, a tradicija kolinja i obrade mesa bila je redovni posao, uz to što smo se bavili i sadnjom i sušenjem duhana. Jelo se jednostavno, ali kvalitetno, jer ‘domaće je domaće’. I ja sam sa svojom obitelji nastavio tako, uz razliku da ne držimo svinje, već ih kupimo, te meso obrađujemo sami. Nakon kolinja svake godine objesimo svoje ‘zastave’ na terasu, ne zbog tog da one budu vidljive našim prijateljima mještanima, već zbog toga jer je to idealno mjesto za postupak sušenja mesa. Naravno da je pogled lijep, a miris sušenog mesa još ljepši. Tim plodovima tora svi se radujemo, a s obzirom da nas u obitelji ima sedmoro, treba sve to i nahraniti, a kud ćeš ukusnije od domaće delicije – rekao nam je za kraj Dalibor Filipović Bager.

Njegovu terasu, ako prolazite glavnom cestom kroz Špišić Bukovicu, vrlo ćete lako uočiti, jer se, moramo priznati, ‘podosta razlikuje od drugih terasa u naselju’.

(www.icv.hr, bs, foto: B. Sokele)