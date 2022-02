Traži se ulaznica više: U Geo info centar u Voćinu od sada možete i nedjeljom

Otkako je prije dva tjedna otvorio vrata za sve posjetitelje, za Geo info centar u Voćinu traži se ulaznica više. Nekoliko stotina posjetitelja oduševilo se postavom centra, a evo i dodatnih razloga za još bolje planove za vikend.

Naime, Geo info centar od sada je moguće posjetiti i subotom i nedjeljom u vremenu od 9 do 17 sati, a od utorka do petka radno vrijeme ostaje od 8 do 16 sati.

U multimedijalnoj 6D kino dvorani Geo info centra u 15 minuta doživjet ćete putovanje kroz život Papuka od 20. stoljeća pa sve trenutka stvaranja našeg planeta Zemlje, a u postavu geologije saznajemo zašto kažemo da je Papuk geološki najraznolikija planina u Hrvatskoj, gdje nastaju potresi, a gdje vulkani, a uz pomoć virtualne stvarnosti moguće je zaplivati s razigranim tuljanima.

Prirodu Papuka će vam približiti zbirke danjih i noćnih leptira, kornjaša i kukaca vezanih uz vodu, kao i više herbarija i zanimljivih skulptura biljaka i životinja te gljiva.

Kroz postav kulturne baštine Papuka u Geo info centru upoznat ćete se sa životom čovjeka u vremenima kad je jedini način opstanka bio naučiti živjeti u skladu sa prirodom, koristeći sirovine iz prirode te stvarajući bolje životne uvjete svim članovima svoje zajednice.

– Od početka smo vjerovali da će Geo info centar privući velik interes, no ovoliki odaziv posjetitelja čak je i nas pomalo iznenadio. Iz toga razloga nismo dugo čekali da ga otvorimo i nedjeljom i tako cijelog vikenda obiteljima ponudimo sadržaj kakav je ovdje nedostajao – izjavio je Alen Jurenac, ravnatelj Parka prirode Papuk

Suvenirnica Geo info centra u svojoj ponudi nudi autentične papučke suvenire od kojih je većina izrađena rukama lokalnih proizvođača isključivo za potrebe Javne ustanove Park prirode Papuk. Bogati životinjski svijet Papuka i njegova geološka i kulturna baština poslužili su kao inspiracija za suvenire koji će poput kišmiš kabanice uveseliti svaki kišni dan, a budući da se u sklopu centra nalazi kafić s prekrasnim pogledom na Stari grad Voćin – srednjovjekovnu utvrdu, prigoda je i da se počastite nekim od napitaka i nazdravite svim novim pustolovinama i otkrićima.

(PP Papuk)