U Dječjem vrtiću “Potočnica” Pitomača sve više djece, uskoro novi vrtić u Starom Gracu

U posljednje dvije godine sve su traženija mjesta u dječjim vrtićima, a unatoč brojnim novim vrtićima diljem naše županije i dalje se traži mjesto više. Da je tako i na području općine Pitomača, dokazuje podatak da unatoč kapacitetu od 130 djece Dječji vrtić „Potočnica“ ima čak 164 polaznika.

– U naš vrtić upisano je 164 djece raspoređenih u sedam odgojnih skupina. Ustanova još uvijek nije u mogućnosti upisivati broj djece prema važećim normativima za broj djece u skupini, tako da su nam skupine još uvijek prekapacitirane – kaže nam Marija Jakelić, ravnateljica Dječjeg vrtića u Pitomači.

U vrtiću radi 20 zaposlenika, od toga 15 odgojitelja zajedno s ravnateljicom Jakelić, a uz redovan program vrtića odvija se i program predškole koji pohađa 40 djece. Predškolci su ovdje također svaki dan, po četiri sata, s još jednim odgojiteljem.

NA ČEKANJU JOŠ 50 MALIŠANA

No, i dalje je na čekanju još 50 zahtjeva za upis djece.

– Sveukupno imamo 60, 70 djece koja će na jesen krenuti u prvi razred pa se nadam da će odlaskom starije skupine, bez obzira na nadogradnju vrtića, ipak postojati mogućnost da upišemo određeni broj djece koja čekaju još od prošlog natječaja. Novi natječaj za sljedeću pedagošku godinu izlazi nam u svibnju – ističe ravnateljica, dodajući kako broj djece na čekanju stvara određeni pritisak te da je ovo u dvadeset godina otkako obnaša ovu funkciju, prva godina da je toliki broj djece ostao neupisan.

– Svake godine bude između 40 i 50 zamolbi, ali nekako se to uvijek rasporedilo. Netko se ispiše, pa se netko upiše i tu smo negdje. Međutim sada je to 50 zamolbi roditelja od kojih oboje rade. Nadogradnjom vrtića otvara se mjesto za 28 djece, ali unatoč tome nemamo dovoljno kapaciteta pa će i dalje neka djeca nažalost ostati na čekanju – ističe, žaleći pritom što ne mogu svakom djetetu omogućiti željeno mjesto.

Trenutno traju radovi na dogradnji Dječjeg vrtića „Potočnica“, za što su sredstva osigurana iz Programa podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima – Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade te Općine Pitomače. Radovi obuhvaćaju dogradnju prizemlja i potkrovlja vrtićke zgrade u sklopu koje će se nalaziti jedinica za djecu jasličke dobi, jedinica za skupinu vrtićke dobi, a u potkrovlju će biti dvije dvorane za održavanje tjelesno-zdravstvenog odgoja.

– Povećat će se kapacitet za 12 djece jasličke i 16 djece vrtićke dobi, ali to nažalost još uvijek nije dovoljno. U početku nam je plan bio napraviti grupe po standardima i na taj način donekle rasteretiti sve te skupine koje su pune. No, zbog prevelikog broja zahtjeva za upis i dalje nismo u mogućnosti svakom djetetu omogućiti mjesto u vrtiću – kaže ravnateljica M. Jakelić.

U VRTIĆU I U DRUGOJ SMJENI

Dječji vrtić „Potočnica“ provodi i projekt „Igraonica sreće“ koji je zasigurno privukao mnogo roditelja za upis djece, no kako ističe ravnateljica, sve se to radi zbog djece i njihovog boravka u vrtiću. Tako se ovim projektom produžuje boravak djece u vrtiću kroz edukativne radionice i igraonice. Projekt će se provoditi 20 mjeseci, a zahvaljujući njemu bit će zaposleni stručni suradnik, odgojitelj, kuharice i spremačice.

– Iz Europskog socijalnog fonda za provođenje projekta osigurana su sredstva u stopostotnom iznosu nešto većem od 1,5 milijuna kuna. Cilj projekta je doprinos ravnoteži poslovnog i obiteljskog života roditelja na način da će se radno vrijeme vrtića prilagoditi radnom vremenu rodite-lja, odnosno dijete će moći biti u vrtiću do 20 sati. Unaprijedit će se postojeće usluge, uvest će se i dodatni sadržaji kao što su sportska, eko, likovna, glazbena, dramska i engleska radionica, a u planu je i ojačati postojeći kapacitet zaposlenika sudjelovanjem na edukacijama – objašnjava ravnateljica M. Jakelić te dodaje kako od 14 djelatnika njih 12 vodi radionice za koje su išli na dodatnu edukaciju.

Kako se djelatnici konstantno educiraju da bi boravak djeci u vrtiću bio što zanimljiviji i edukativniji, Općina Pitomača pobrinut će se da sva djeca mogu pohađati vrtić. Tako je u planu izgradnja novog vrtića, odnosno obnova stare škole u Starom Gracu.

– Stara škola bi se prenamijenila i to bi bilo idealno za roditelje koji idu na posao u Viroviticu ili dalje, uz djecu koja prirodno gravitiraju tom vrtiću. Kada će biti rezultati za taj projekt, još ne znamo. Ako se to uspije realizirati, bilo bi to jako lijepo za budućnost djece i općine – kaže ravnateljica te ističe kako više nema ‘baka servisa’ kao nekada. Naime, većina baka još uvijek – radi.

– I sama sam svjesna tog problema. Puno roditelja radi ili imaju svoja poduzeća i obrte, a danas je nažalost sve manje ‘baka servisa’ jer su bake još uvijek zaposlene, a teško je naći i neku osobu koja bi čuvala dijete. Pitomača je stvarno kao jedan mali gradić u kojem su ove potrebe velike i stoga moramo mladim ljudima maksimalno izaći u susret – dodaje.

Da se općina Pitomača razvija na svim poljima, svakako je dokaz i Poduzetnički inkubator u Kladarama, tvrtke poput Jan-Spidera i Herbariuma koje zapošljavaju ljude s toga područja, vlasnici OPG-a, poduzetnici, mali obrtnici… Osim toga, ima sve više obitelji i iz drugih krajeva koje se odlučuju upravo ovdje doseliti i živjeti.

– Mi rastemo kao vrtić, ali isto tako rastemo i kao općina. Imamo puno mladih i to je izvrsno, da imaju ovdje dobre mogućnosti za život i da ipak ostaju ovdje u Pitomači. Vrtić je nekada koštao 470 kuna, a sada je cijena manja – smanjena je na 400 kuna. Osim toga, ulaže se i u kuhinju, djelatnike, a veliku podršku u svemu što radimo imamo i od Općine i od općinskog načelnika. Budući da nas oni prate, nastojimo podići tu kvalitetu na još višu razinu. Smatramo to zalogom za ljepšu budućnost u koju vjerujemo, jer ta su budućnost upravo naša djeca – kaže ravnateljica Marija Jakelić.

ONE SU „DRUGE MAME“, ODGOJITELJICE S KOJIMA DJECA RASTU I UČE

Uz odgoj, socijalizaciju i razvijanje raznih vještina rade i na svim navikama važnima za život

Teta Kristina Saić odgojiteljica je najstarijoj odgojnoj skupini „Pčelice“ u Dječjem vrtiću „Potočnica“ u Pitomači. Iako kao odgojitelj radi već 21 godinu, kaže kako ponekad zna biti teško. Kao jedan od primjera navodi veliku promjenu za djecu – pripremu za školu, koja je veliki korak i za djecu, ali i za roditelje.

– Kako radim s najstarijom skupinom, težište rada stavljamo na školu. Dijete se u školi mora prilagoditi novim pravilima ponašanja i njihove sposobnosti učenja i završavanja zadataka tamo se stalno procjenjuju. Stoga radimo na razvijanju njihove vještine kroz četiri područja razvoja: tjelesni i psihomotorni razvoj, socio-emocionalni razvoj, razvoj ličnosti i spoznajni razvoj, govor, izražavanje i stvaranje – kaže odgojiteljica Kristina te dodaje kako je projekt „Igraonica sreće“ odlična stvar osobito za stariju skupinu. Ondje, ističe, grade samopouzdanje, razvijaju govor, razvijaju govorne vještine, retoriku, pamćenje, zapažanje, međusobno se moraju dogovarati i surađivati…

U vrtiću je i najmlađa jaslička skupina „Zečići“. U njoj odgojiteljica Kristina Golić brine za sve potrebe jasličara, koji uz boravak u vrtiću uče i prve velike korake, odvajanje od pelena, samostalno hranjenje i sve one važne prijelaze u životu… To je posebno vrijeme u kojem se djetetu mora dati i pun angažman, pa nije čudo što je interes roditelja upravo za jasličku skupinu najveći. Žele biti sigurni da će, dok oni rade, njihovi najmlađi biti u rukama najsličnijima njihovima.

– Mi smo najmlađa dobna skupina u vrtiću i imamo 16 djece. Nastojimo svakom djetetu pružiti sve ono najbolje što se od nas kao odgojitelja očekuje i zadovoljiti sve njihove potrebe. Budući da je velik interes roditelja upravo za jasličku skupinu, nadamo se da će ovim proširenjem vrtića biti formirana još jedna jaslička skupina na radost svih roditelja koji je jedva čekaju – kaže.

(www.icv.hr, ib, Foto: I. Barčan, Dječji vrtić Potočnica)