U siječnju rekordan broj pozitivnih osoba, preko 12 tisuća: Smanjenje broja zaraženih učenika i u samoizolaciji, nastava po modelu A

- PROMO -

Stožer civilne zaštite OBŽ na današnjoj (utorak) konferenciji za medije iznio je nove podatke vezane uz koronavirus u županiji.

– Testirana su 802 uzorka, u posljednja 24 sata, a pozitivne su 382 osobe. Trenutno je hospitalizirano ukupno 112­ osoba , od kojih je 79 u Kliničkom bolničkom centru Osijek, dok je u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano 33 osoba. U Respiracijskom centeu nalazi se 13 osoba.

Nažalost u protekla 24 sata preminulo je 4 osobe u dobi od 76 do 86 godina. Na području naše županije u samoizolaciji se nalaze 1.483 osobe – izvijestio je načelnik Stožera Mato Lukić.

Dodao je kako se u siječnju ove godine bilježi do sada rekordni broj pozitivnih osoba, 12.026 na području Osječko-baranjske županije.

Od 26. siječnja do 1. veljače policijski službenici proveli su 164 provjere osoba u samoizolaciji i utvrdili jedno kršenje te mjere (u Osijeku). Obavili su i 717 nadzora ugostiteljskih objekata pri čemu su utvrdili jedno kršenje propisanih mjera (u Valpovu). Inspektori i službenici civilne zaštite u razdoblju od 24. do 31. siječnja 2022. godine obavili su 81 nadzor provođenja epidemioloških mjera (44 u ugostiteljskim objektima, 18 u prodavaonicama, 12 u gospodarskim subjektima, 4 u trgovačkim centrima, 2 na tržnicama i 1 na sportskom događaju) te utvrdili tri nepravilnosti, a protiv odgovornih osoba podnesene su prekršajne prijave.

– Od 1. veljače nastava u 52 osnovne škole na području Osječko-baranjske županije odvija se po modelu A, jedna škola koristi kombinaciju A i B modela, dok C model ima jedna škola, Centar za autizam, i to samo do 03.veljače Naravno, određeni broj razrednih odjeljenja provodi online nastavu, u školama na području Grada Osijeka tako radi 17 razrednih odjeljenja). Po modelu A rade i 23 srednje škole, a tri po C modelu, no dvije škole planiraju već 3. i 4. veljače povratak na A model.

Trenutno je na koronavirus pozitivno 753 učenika, dok su 1.793 učenika u samoizolaciji, što je poprilično veliki pad u odnosu na 24. siječnja kada je bilo 1.273 pozitivnih učenika i 3.691 u samoizolaciji. Trenutno je pozitivno i 130 nastavnika, a 49 je u samoizolaciji, što je također smanjenje u odnosu na 24. siječnja (183 pozitivnih i 106 u samoizolaciji) – izvijestio je Lukić.

(www.icv.hr, tj)