Virovitičke košarkašice nadigrale i Vindi iz Varaždina: U nedjelju slijedi veliki derbi s Radosti u Čakovcu

Poprilično lagano košarkašice ŽKK Virovitice Z-15 obračunale su se sa ekipom Vindi iz Varaždina i ostvarile svoju devetu pobjedu u deset susreta. Sada se s pravom očekuje nedjelja i veliki derbi s ekipom Radosti iz Čakovca koja do sada suvereno vlada ovom ligom bez ijednog poraza.

Od samog početka Virovitičanke su se nametnule i prvu četvrtinu završile sa 11 koševa razlike odnosno 15:4 te su tu prednost zadržale do poluvremena koje je zvršilo 24:13. U drugom dijelu iz minute u minutu prednost je rasla do konačnih 52:26. Oba trenera iskoristila su ovu utakmicu da priliku daju svim igračicama odnosno i onim mlađima kako bi skupile još nešto nužnog iskustva. Na kraju je sve završilo sportskim i prijateljskim pozdravom do neke nove prigode.

Najefikasnija igračica utakmice bila je Martina Sabo s 15 postignutih koševa uz 7 osvojenih lopti, 3 skoka i jednu blokadu. Jednu od svojih najboljih utakmica odigrala je Marta Leda Kalaš koja je ostvarila double-double učinak te uz 11 koševa izborila i 10 osvojenih lopti, 8 skokova, 5 asistencija i jednu blokadu.

Lana Ojurović postigla je 6 koševa te dodala 4 skoka i jednu asistenciju. Nika Gverić dodala je 5 koševa uz po dva skoka i osvojene lopte te jednu asistenciju. Nika Pavelić postigla je 4 koša uz 4 skoka i isto toliko osvojenih lopti. Korina Bosnić ostvarila je učinak od 3 koša dok su se u strijelce upisale i Maja Lena Bucifal uz 4 osvojene lopte i 3 skoka te Margareta Cenger s 4 osvojene lopte te 3 asistencije i 2 skoka. Tena Tolušić osvojila je 5 lopti te dodala 3 skoka dok je Alisa Lovreković dodala 3 skoka, a Terezija Benko po osvojenu loptu i skok.

Sada svi sa nestrpljenjem očekuju nedjelju i Radost iz Čakovca kada će Virovitičanke pokušati napraviti pravo malo čudo i iznenaditi favoriziranu Radost.

(www.icv.hr)