Virovitičke plivačice i plivači sudjelovali na natjecanju Liga Regije 4 u Sisku

Protekle subote članovi Plivačkog kluba Virovitica sudjelovali su na natjecanju Liga Regije 4 čiju organizaciju potpisuje PK Sisak Janaf. Pravo nastupa na Ligi imaju registrirane plivačice i plivači iz plivačkih klubova neovisno o regiji iz koje dolaze, a na rasporedu je bilo 3. i 4. kolo.

U disciplini 50 metara leptir za plivačice, Marta Samardžić osvojila je 9. mjesto u kategoriji ”B” s vremenom 39.83 sekundi, dok je Sara Marinović zauzela šesto mjesto u kategoriji ”C” s vremenom 54.99 sekunde. Što se plivača tiče, David Kovačević je u svojoj kategoriji došao do 2. mjesta, a dionicu je isplivao za 45.59 sekundi.

Marisela Zubić osvojila je drugo mjesto u kategoriji ”C” u disciplini 50 metara prsno s vremenom od 52.68 sekunde, Marija Iličić zauzela je 7. mjesto u kategoriji ”B” (45.99), dok je Magdalena Zubić završila na 11. mjestu u kategoriji ”D” (1:09.01). Ante i Lovro Dujić diskvalificirani su u muškoj konkurenciji.

Drugo mjesto Mariseli je pripalo i u disciplini 100 metara slobodno u kategoriji ”C” (1:31.82), a u istoj kategoriji Sara Marinović dolazi do 5. mjesta s vremenom 1:40.67. Marta Samardžić završila je na 19. mjestu kategorije ”B” s vremenom 1:18.12, dok je Marija Iličić došla do 21. mjesta (1:22.33). U muškoj konkurenciji, u kategoriji “D”, David Kovačević doplivao je do 5. mjesta (1:28.28).

Vrijeme od minute, 36 sekundi i 97 stotinki bilo je dovoljno Mariji Ilić za 5. mjesto u disciplini 100 metara leđno u ”B” kategoriji, a njezina klupska kolegica, Marta Samardžić, doplivala je do 7. mjesta (1:39.13). David Kovačević bio je diskvalificiran u kategoriji ”D” kod muškaraca.

U disciplini 50 metara slobodno za plivačice, u kategoriji ”B”, Marta Samardžić osvojila je 18. mjesto (33.41), dok je Marija Iličić bila 23. s vremenom od 37:54 sekunde. U kategoriji ”C” Maša Blažević stigla je do 4. mjesta u kategoriji ”C” (44.02), jedno mjesto iza nje smjestila se Sara Marinović (46.19), dok je Marisela Zubić diskvalificirana zbog nepravilnog starta. U kategoriji ”D”, 21. mjesto s vremenom 1:00.26 zauzela je Magdalena Zubić. U istoj disciplini, ali u muškoj kategoriji, Ante Dujić doplivao je do 7. mjesta za što mu je bilo dovoljno 46.94 sekundi, Lovro Dujić došao je do 8. mjesta (53.83), a u kategoriji ”D”, također zbog nepravilnog starta, diskvalificiran je David Kovačević.

Drugo mjesto u disciplini 50 metara leđno za plivačice u kategoriji ”B” pripalo je Mariji Iličić (43.93), Marta Samardžić završila je na 3. mjestu (44.57), a dobri rezultati ostvareni su i u kategoriji ”C”. Ondje je do drugog mjesta došla Marisela Zubić (46.65), Maša Blažević doplivala je do 4. mjesta (57.81), a peto mjesto pripalo je Sari Marinović (57.94). U kategoriji ”D” natjecala se Magdalena Zubić, a s vremenom 1:14.09 došla je do 12. pozicije. Lovro Dujić doplivao je do 2. mjesta u kategoriji ”C” (1:02.65), mjesto iza njega smjestio se Ante Dujić (1:05.96), a u kategoriji ”D” do 4. je mjesta došao David Kovačević (47.04).

(www.icv.hr, mra, foto: Pk Virovitica)