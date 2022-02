Vremenska prognoza za vikend i sljedeći tjedan: Evo što nas čeka

- PROMO -

Virovitica i Slatina jutros su se probudile na -1, a Bilogora na 2 Celzijeva stupnja. Daleko je to od zimskog vremena koje smo imali 2012. godine kada smo se budili na -11°C i s 33 cm snijega.

Veljača prevrtača prošle godine je na današnji dan obilježila jutarnju temperaturu zraka od 11,2°C, tako da toplije ili iznadprosječno visoke temperature zraka tijekom veljače nisu ništa novo.

Takve iznadprosječne temperature očekujemo i do kraja ovog tjedna. Zadržat će se suho vrijeme uz južni i jugozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka do kraja tjedna očekujemo od 1 do 6, a najviše dnevne od 8 do 12 ili koji stupanj više. Tijekom nedjelje očekujemo gomilanje oblaka.

Tjedan pred nama donosi brzo pogoršanje vremena, uz povremenu kišu tijekom ponedjeljka. Od utorka stabilnije, sunčanije i ponovno toplije. Ponegdje do 15 Celzijevih stupnjeva sredinom tjedna. Vjetar sjevernih smjerova, od utorka u okretanju na južne smjerove.

(www.icv.hr, kp)