Vremenska prognoza za vikend: Stiže brza, ali izražena promjena vremena

Iznadprosječno visoke temperature zraka obilježile su jutro iz nas. Slatina se budila na 2,8°C, Virovitica 3°C i Bilogora 5,4°C. Iskoristite današnji suh i stabilan dan za boravak na otvorenom. Najviše dnevne temperature zraka očekujemo od 12°C do 17°C. Vjetar slab do umjeren južnih i jugozapadnih smjerova.

Tijekom subote očekujemo brzu, ali izraženu promjenu vremena. Oborine će veći dio Virovitičko-podravske županije zahvatiti do sredine dana ili tijekom ranog poslijepodneva. Očekivana količina oborine za područje Virovitičko-podravske županije je 10-20 mm, ponegdje i koji mm više. S padom temperature zraka u noći sa subote na nedjelju na Papuku će padati susnježica i snijeg. Uz stvaranje snježnog pokrivača na vršnim predjelima iznad 800 metara nadmorske visine.

Temperature zraka će najtoplije biti tijekom prijepodneva, zatim u padu. Osjetnije tijekom večeri. Jutarnje temperature zraka od 5°C do 8 °C, do sredine dana ponegdje do 12°C osobito na području Orahovice. Tijekom poslijepodneva i večeri u padu, ispod 5°C. Na Papuku oko ili koji stupanj ispod 0°C. Vjetar južnih i jugozapadnih smjerova u okretanju na sjeverne i sjeveroistočnih.

Tijekom nedjelje će se vrijeme polako stabilizirati. Jutro uz više oblaka, a očekujemo još ponegdje malo kiše, osobito na jugu županije. Jutarnje temperature zraka od -1°C do 5°C. Najviše dnevne temperature zraka očekujemo od 6°C do 10°C. Vjetar slab do umjeren u okretanju na jugozapadni.

Tijekom ponedjeljka ponovno očekujemo brzo, ali slabo izraženo pogoršanje vremena. Nastavak tjedna trebalo bi obilježiti stabilnije vrijeme. Temperature zraka i dalje iznadprosječno visoke. Jutarnje temperature zraka od 0°C do 5°C. Najviše dnevne temperature zraka očekujemo od 8°C do 13°C. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera.

(www.icv.hr, kp)