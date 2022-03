1. HRL U-12 Rukometašice 1234 Virovitice upisale pobjedu i poraz: ”Lavice” slavile protiv Koke, ali ostale bez bodova u susretu protiv Zrinskog

Rukometašice 1234 Virovitice u sklopu 7. kola 1. HRL U-12 ugostile su jučer (nedjelja) u Virovitici Koku, Zrinski i Bjelovar. Mlade ”lavice” upisale su nova dva boda, a slavile su protiv ekipe iz Varaždina.

Velika većina susreta provela se u igri gol za gol, ekipe su se izmjenjivale u prednosti, a niti jedna strana nije se uspjela odvojiti. Prvi dio utakmice završen je u egalu rezultatom 10:10, a nakon vodstva Koke 11:10, ”lavice” su prvi puta došle do osjetnije prednosti (14:11). Gostujuće igračice uspjele su se vratiti u susret, povele su još jednom pri rezultatu 17:16, no igračice Andrijane Miklić do kraja utakmice serijom 4:1 dolaze do pobjede s konačnih 20:18. Ema Drljić bila je najefikasnija igračica 1234 Virovitice u ovom susretu s osam postignutih pogodaka.

1234 Virovitica: Ana Kosanović 1, Dea Klešić, Lana Majdak 1, Emily Karol Grubić 1, Tea Blažev, Gabriela Šerment 2, Franka Jakelić, Laura Radić, Ema Drljić 8, Mia Bančić 2, Una Velić 5, Petra Pristavnik, Petra Tkalčec, Dora Orban, Ela Hajmaši, trenerica: Andrijana Miklić.

Slična situacija na terenu gledala se i u drugoj utakmici protiv Zrinskog iz Čakovca, no ovog su puta gošće bile uspješnije. Nakon početne igre gol za gol Čakovčanke na odmor odlaze s tri pogotka prednosti (10:7), a stečenu prednost održavale su do kraja utakmice. Nela Vrban bila je najzaslužnija za pobjedu Zrinskog, od 23 pogotka postigla je njih 16, dok je kod ”lavica” najefikasnija bila Una Velić s 11 golova. Završilo je 23:21.

1234 Virovitica: Ana Kosanović 1, Dea Klešić, Lana Majdak 2, Emily Karol Grubić, Tea Blažev, Gabriela Šerment 1, Franka Jakelić, Laura Radić, Ema Drljić 2, Mia Bančić 4, Una Velić 11, Petra Pristavnik, Petra Tkalčec, Dora Orban, Ela Hajmaši, trenerica: Andrijana Miklić.

Virovitičke rukometašice trenutno se nalaze na šestom mjestu prvenstvene ljestvice, a osvojile su 12 bodova u 11 odigranih utakmica.

(www.icv.hr, mra)