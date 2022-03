1. HRL U-12 Rukometašice 1234 Virovitice vratile se iz Bjelovara s dva nova boda

Proteklog vikenda rukometašice 1234 Virovitice gostovale su u Bjelovaru gdje su u sklopu 6. kola 1. HRL U-12 igrale protiv Garešnice i Novske.

Odlično su rukometašice Andrijane Miklić ušle u prvi susret budući da su povele s 5:0 na samom otvaranju. Uspjele su Garešničanke smanjiti na -2 u 13. minuti (6:4), no do 20. minute 1234 Virovitica odlazi na visokih +6 (10:4). Razlika se do isteka prvog poluvremena povećala za još jedan zgoditak, a to će se na kraju pokazati ključnim. Držale su mlade ”lavice” šest pogodaka prednosti sve do posljednjih pet minuta utakmice, a tada su rukometašice Garašnice serijom 6:1 stigle na korak do izjednačenja. Vremena ipak nije bilo, tako da se Virovitičanke kući vraćaju s dva boda. Završilo je 19:18.

1234 Virovitica: Ana Kosanović 3, Dea Klešić, Lana Majdak 1, Emily Karol Grubić, Tea Blažev, Gabriela Šerment, Franka Jakelić, Laura Radić, Ema Drljić 6, Mia Bančić 1, Lota Kečkiš, Una Velić 7, Petra Pristavnik 1, Petra Tkalčec, Dora Orban, Ela Hajmaši, trenerica: Andrijana Miklić.

U drugom susretu Novska je bez većih problema slavila protiv 1234 Virovitice. Sedam pogodaka prednosti imale su već u 15. minuti, a ista je do poluvremena narasla na +10 (14:4). Istu prednost rukometašice Novske imale su i na kraju utakmice, a konačan rezultat glasio je 21:11.

1234 Virovitica: Ana Kosanović 2, Dea Klešić, Lana Majdak, Emily Karol Grubić 1, Tea Blažev, Gabriela Šerment, Franka Jakelić, Laura Radić, Ema Drljić 2, Mia Bančić 1, Lota Kečkiš, Una Velić 5, Petra Pristavnik, Petra Tkalčec, Dora Orban, Ela Hajmaši, trenerica: Andrijana Miklić.

Rukometašice 1234 Virovitice upisale su 10 bodova iz devet odigranih utakmica, a trenutno se nalaze na sedmom mjestu prvenstvene ljestvice.

(www.icv.hr, mra)