1. ŽNL Petnaesto kolo otvaraju Bratstvo i Slavonija, Podgorje i Dinamo u borbi za drugu uzastopnu pobjedu, Sloga traži ‘iskupljenje’ protiv Gradine

Prvi susret 15. kola 1. županijske lige u subotu, 19. ožujka u 15.30 sati na stadionu Školski vrt u Gornjem Bazju igraju domaće Bratstvo i Slavonija iz Sladojevaca. Obje momčadi u prošlom su kolu osvojile po jedan bod. Slavonija je na svom terenu remizirala s Mikleušem 0:0, dok je Bratstvo donijelo vrijedan bod s gostovanja iz Voćina, a bilo je i nadomak ‘punog plijena’. Domaća momčad je favorit, ali ovog proljeća Slavonija igra sve bolje i ne možemo isključiti i mogućnost iznenađenja. Domaći trener Elvis Vinak neće moći računati na svog kapetana Kristijana Mikolića.

Svi ostali susreti 15. kola igraju se u nedjelju, 20. ožujka također u 15.30 sati. Lijepo vrijeme sigurno će i ovog vikenda privući brojne gledatelje.

Gledajući tablicu, derbi se igra na stadionu Luka u Sopju, gdje vodeći Podravac dočekuje petoplasiranu Borovu. Vodeća momčad lige ja favorit, ali to ne znači da momčad trenera Stipe Rebića neće pokušati doći do iznenađenja. Domaći trener Mario Tolo neće moći računati na pouzdanog Antonija Jugovića, dok se u gostujući sastav vraća Darko Obžetić, ali neće moći nastupiti Drago Kozlinger.

Sloga će, na svom terenu u Zdencima tražiti ‘iskupljenje’ za neplanirani poraz na gostovanju u Borovi. U susretu s Gradinom su apsolutni favoriti, ali su Gradinjani prošlo kolo u Rezovcu pokazali da mogu odigrati dobru utakmicu, barem u prvom dijelu kada su bili ravnopravni protivnik domaćoj momčadi. U domaćim redovima neće biti Patrika Turkovića, dok u gostujućim redovima neće zaigrati Ivan Večera i Marko Čađavčan.

Crnac bi se pobjedom nad Mladosti iz Čačinaca mogao učvrstiti u sredini tablice, a gosti će pokušati nadoknaditi izgubljeno prošle nedjelje na svom terenu s ligaškim liderom. Gostujući trener Dragan Zubak u sastavu neće imati Darija Perišu.

U prošlom kolu Voćin na svom terenu nije uspio doći do pobjede nad Bratstvom. To će pokušati ispraviti u ovom kolu, kada mu u goste dolazi desetkovani Rezovac. Domaći strateg Ivica Ević u sastavu neće imati Nikolu Tomića, dok, zbog kazni, trener Rezovca Ivan Ćavar neće moći računati na Darija Godeča, Darija Kovačevića i Matea Jurkovića. S ostatkom momčadi pokušat će doći do pozitivnog rezultata.

Najefikasnija momčad lige, Dinamo iz Četekovca, gostuje u virovitičkom prigradskom naselju Podgorju. Obje momčadi su u prošlom kolu došle do ‘punog plijena’, pa će pokušati nastaviti uspješan niz. Gosti bi trebali biti kompletni, dok u domaćim redovima neće biti Tomislava Krmpotića.

Trećeplasirani Mikleuš, nakon iznenađujućeg remija na gostovanju u Sladojevicma, na svom terenu bit će favorit u susretu s Mladosti iz Miljevaca, posebice što bi trebao zaigrati iskusni Krešimir Crvenka.

1. ŽNL, 15. kolo – Subota, 19. ožujka, u 15.30 h

Bratstvo Gornje Bazje – Slavonija Sladojevci

Suci: D. Cafuta, E. Penava, I. Majstorović

Delegat: Herent

1. ŽNL, 15. kolo – Nedjelja, 20. ožujka, u 15.30 h

Voćin – Rezovac

Suci: N. Vargović, D. Vukman, B. Grujić

Delegat: Vrbaslija

Mikleuš – Mladost Miljevci

Suci: M. Presečan, Mario Lješčak, M. Loparac

Delegat: Zagorac

Podgorje – Dinamo Četekovac

Suci: L. Majstorović, N. Kečkiš, M. Gobac

Delegat: Stipanić

Crnac – Mladost Čačinci

Suci: M. Nađ, B. Vidović – Volenik, H. Selenić

Delegat: Radočaj

Podravac Sopje – Borova

Suci: N. Kristić, G. Loparac, D. Rakitničan

Delegat: Đurđević

Sloga Zdenci – Gradina

Suci: M. Lončar, Saša Ličinić, M. Maslać

Delegat: Borbaš

(www.icv.hr, mš, foto: M. Rođak)