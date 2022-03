2. HRL SJEVER ”Lavice” sutra gostuju kod trećeplasiranog Đurđevca: Rezultati 15. kola mogli bi usmjeriti sezonu prema kraju

Pobjedom u ovom kolu virovitičke ”lavice” polako bi mogle krenuti s pripremama za proslavu naslova prvakinja. Do kraja je, nakon 15. kola, ostalo još sedam susreta, no s obzirom na dominaciju koju su pokazale u dosadašnjem dijelu sezone, teško je vjerovati da bi ih itko mogao sustići na vodećoj poziciji, pogotovo iz razloga što su pred ”lavicama” do kraja sezone utakmice s ekipama protiv kojih nisu imale većih problema.

Ekipa koja bi mogla stvoriti probleme upravo je ekipa Đurđevca, trećeplasirani sastav prvenstva koji je u dosadašnjem dijelu sezone upisao 22 boda, šest manje od vodeće 1234 Virovitice. Prvi ovosezonski dvoboj ove dvije ekipe, iako je otišao na stranu izabranica Darka Grdića, bio je neizvjestan do samog kraja, a isti scenarij vjerovatno ćemo gledati i sutra.

Đurđevčanke su u tri susreta drugog dijela sezone upisale sve tri pobjede, a posljednji ”kiks” dozvolile su si u 8. kolu na gostovanju u Osijeku kod Olimpije.

Ivana Zrin najefikasnija je igračica domaćeg sastava s 92 postignuta zgoditka, dok je Virovitičanka u redovima Đurđevca, Anamarija Mikulić, postigla osam zgoditaka manje.

Vjerujemo kako će se ”lavice” i sutra vratiti s bodovima, a utakmica 15. kola na rasporedu je u 18 sati. Đurđevčanke će 1234 Viroviticu ugostiti u Sportskoj dvorani Strukovne škole Đurđevac.

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija, M. Rođak)