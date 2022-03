4. LIGA Presečanova momčad na stadion Park dolazi bez Begovića, Spudić ne može računati na čak petoricu igrača: Može li Suhopolje uzvratiti Pitomači za jesenski poraz?

Županijski derbi u Suhopolju bit će prvi pravi ispit Presečanove momčadi u proljetnom dijelu prvenstva. U prva dva odigrana kola momčad s Gmanja upisala je remi na gostovanju u Čazmi (0:0) i domaću pobjedu protiv Dinama iz Predavca (2:0). S obzirom da je Tehničar iz Cvetkovca u prošlom kolu ‘kiksao’ na neugodnom terenu kod Borca u Imbriovcu, pitomački san o ovosezonskom naslovu prvaka i dalje živi, jer momčad trenera Ivana Presečana za liderom zaostaje samo četiri boda.

Nikako ne smije zavarati pozicija Grofova na ligaškoj ljestvici. Podsjetimo, u jesenskom dijelu sezone Pitomačani su na svom travnjaku doslovno ‘razmontirali’ Suhopoljčane s visokih 8:0, a zanimljivo je istaknuti kako je u tom susretu hattrick postigao domaći obrambeni igrač i kapetan Matija Miloš. Sutrašnji susret na stadionu Park bit će sasvim druga ‘pjesma’, a tog je svjestan i gostujući trener Presečan.

-Svjesni smo da nas čeka teška i tvrda utakmica. Bez obzira na poziciju, županijski derbiji uvijek imaju dodatan naboj i nose posebnu draž. Neće to biti ni slična utakmica onoj iz jesenskog dijela sezone. Poštujemo Suhopolje, momčad se dodatno pojačala ove zime i neće nam biti lako. Smatram da su zaslužili i bolji plasman na tablici od ovog na kojem se trenutno nalaze. Na terenu ćemo probati uspostaviti svoju igru od prve minute. U svakoj utakmici idemo na tri boda, ali da bi u Suhopolju osvojili tri boda, moramo biti oni pravi. Sve u svemu, veselimo se županijskom derbiju – uoči sutrašnje utakmice rekao je Presečan.

Veliki problem gostujućoj momčadi predstavlja neigranje glavnog kreatora u veznom redu, iskusnog Ivana Begovića koji je u susretu protiv Predavčana zaradio treći žuti karton.

S druge pak strane, Grofovi sutrašnji ogled dočekuju bez nekoliko važnih karika. Dominik Šantavec i Marko Sertić propustit će županijski derbij zbog tri žuta kartona, Grljak će dvoboj propustiti zbog ozljede, a u zapisniku neće biti niti Lovre Štefanca i Karla Pelka. Uoči ovog susreta svakako je dobra vijest povratak Čubelića i Egrija koji će biti u sastavu, no da ih sutra očekuje težak posao svjestan je i trener Suhopolja Samuel Spudić koji će sutrašnju utakmicu voditi s tribine.

– Sreća je što nas ima dovoljno pa ako netko izostane možemo se ekipirati, no falit će nam svi igrači koji sutra neće konkurirati za sastav. Svjesni smo da nas očekuje teška utakmica, u prvom dvoboju Pitomača nas je nadigrala, ‘razbila’ kako se kaže, no mi smo u tom periodu bili u stvaranju naše ekipe. Pitomača je i u sutrašnjem dvoboju veliki favorit, ali igramo na našem terenu, vjerujem u svoje dečke i sve je moguće. Ako i ne uspijemo ostvariti dobar rezultat nije kraj svijeta, jer naš sutrašnji protivnik ‘puca’ na viši rang, imaju fantastičnu ekipu i raspolažu s nekoliko kvalitetnih igrača na svakoj poziciji, no, ponovit ću, mi se svakako ne predajemo- rekao nam je Spudić.

Jedno je sigurno, čeka nas uzbudljivi županijski derbi koji će, s obzirom na vremensku prognozu, odnosno lijepo i sunčano vrijeme, na tribine suhopoljskog stadiona definitivno privući velik broj nogometnih zaljubljenika.

Glavni sudac utakmice bit će Andrej Polančec, pomoćnici će mu biti Slavko Miklečić i Božo Biljan, dok će funkciju delegata obnašati Stipe Koštić.

Utakmica je na rasporedu u 15:30 sati, a igra se na stadionu Park u Suhopolju.

