PRAZNIK KOŠARKE U ČAČINCIMA Otvorena poluzavršnica Prvenstva Hrvatske za košarkašice na kojoj sudjeluju i igračice ŽKK Virovitice

Današnji dan definitivno će velikim slovima ostati zapisan u povijesti virovitičke košarke, ali i sporta općenito. Naime, u Čačincima je otvorena poluzavršnica Prvenstva Hrvatske za košarkašice do 13 godina starosti.

Podsjetimo, u prostorijama Hrvatskog košarkaškog saveza u Zagrebu nedavno su određeni domaćini poluzavršnica već spomenutog Prvenstva. U grupi gdje igraju košarkašice ŽKK Virovitica, ŽKK Split, ŽKK FSV iz Rijeke i ŽKK Brod na Savi iz Slavonskog Broda, za organizatora natjecanja određena je ŽKK Virovitica. Kako je jedina dvorana koja ima parket u Virovitici zauzeta održavanjem Državnog prvenstva u powerliftingu i bench pressu, za mjesto odigravanja određena je tako sportska dvorana u Čačincima. Iako se, nažalost, ne igra u Virovitici, dobivanje domaćinstva ipak je razveselilo virovitičke košarkašice.

Poluzavršnica Prvenstva Hrvatske igra se od petka, 11. do nedjelje, 13. ožujka u sportskoj dvorani Osnovne škole A. G. Matoša u Čačincima.

Riječi dobrodošlice svim nazočnima uputila je, u ime općine Čačinci i načelnika Alena Jurenca, direktorica Turističkog ureda Ana Marunica, dok je virovitički gradonačelnik Ivica Kirin, u nazočnosti svoje zamjenice Vlaste Honjek Golinac turnir i službeno proglasio otvorenim.

-Plasman mladih virovitičkih košarkašica na poluzavršnicu Prvenstva Hrvatske definitivno je velika stvar i slobodno možemo govoriti o povijesnom uspjehu. Ovim putem želim zahvaliti i roditeljima ovih djevojčica na potpori koju im pružaju, na potpori da se bave sportom. Isto tako pozivam sve one roditelje čija djeca nisu u sportu da ih aktiviraju, jer bez obzira na razinu talenta, samo vrijeme provedeno u dvorani definitivno garantira dobru budućnost. Čestitke naravno i trenerima i kompletnom osoblju, jer to što rade, rade iz srca, volontiraju i to je ono što nam svima daje energije i duha da im pomažemo i dalje – između ostalog rekao je gradonačelnik Kirin.

Dođite na ‘praznik košarke’ u Čačincima i podržite virovitičke košarkašice u ‘lovu’ na državnu završnicu koja se ove godine igra u Splitu.

(www.icv.hr, ts, foto: M. Rođak)