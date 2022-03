Bura(n) vikend za planinare HPD-a “Papuk” iz Virovitice: Unatoč jakom vjetru planinarili Ćićarijom i uspješno se popeli na Žbevnicu

Protekli vikend bio je buran(n) za planinare HPD-a Papuk iz Virovitice. Sve je započelo u mjestu Raša. Odlučili su posjetiti Istru i planinariti Ćićarijom, popeti se do vrha Žbevnica, noćiti u Planinarskoj kući Žbevnica, hodati kovarskim i drugim putovima od Raše do Starog grada Labina. Sve se to i dogodilo, u subotu i nedjelju, 26. i 27. veljače.

-Prvog dana stigli smo u Rašu gdje su nas dočekali planinari PD/CA Elektroistre Pula/Pola s njihovom i našom Natalijom (vodič). Nakon uvodnih riječi o gradu Raši i zajedničkog fotografiranja, 42 planinara krenulo je na pješačku stazu bivšim kovarskim putevima kojima su rudari išli na posao u rudnik u Rašu. Hodali smo do mjesta Topid, Zartinj, pored mjesta Sveti Bartul pa kroz mjesto Krapan planinarskom stazom do Starog grada Labina. Nakon posjeta Narodnom muzeju Labin (uz stručno vodstvo) prošetali smo Starim gradom do vidikovca Fortica – stoji u objavi HPD-a Papuk.

Nakon kratke pauze nastavili su planinariti stazom Via Adriatica Trail prema Raši. Na određenim i zanimljivim točkama ove kružne staze od 16 kilometara, planinari su imali i turističkog vodiča koji im je pokušao približiti sve povijesne događaje važne za rudarstvo ovog kraja, ali i planove za budućnost. Povratkom u Rašu, uz pozdrave i želje za skorim zajedničkim planinarenjem, društva su se razišla, a virovitički su se planinari uputili prema Restoranu Bukaleta u Labinu na večeru i zasluženi odmor. Nakon večere krenuli su prema mjestu Brest i Planinarskoj kući Žbevnica (851 m) na noćenje. Završio je i prvi dan, uz buru koja i nije bila toliko “strašna”.

Stigao je i drugi dan. Uz buđenje, doručak i kavu pratila se promjena vremena i konačno je odlučeno da se u 9 sati krene usponom prema vrhu Žbevnica (1014 m). Dolaskom pred sam vrh, bura je pokazala svoje “zube”. Planinari se dijele u dvije grupe – jedna je grupa planinara otišla do samog vrha i spustila se zapadnom stranom do planinarske kuće, a druga se grupa spustila Sakomanovim putem. Bura je neumorno jačala te su se planinari odlučili vratiti u kuću i uživati u ‘Davorkinim palačinkama’.

Nakon spremanja stvari uputili su se prema autobusu koji ih je dovezao u Viroviticu u večernjim satima. Bio je to uistinu bura(n) vikend za planinare HPD-a “Papuk”.

Više fotografija možete pogledati OVDJE.

(www.icv.hr, HPD “Papuk” Virovitica)