DAN NARCISA U Slatini održana tribina o prevenciji ranog otkrivanja raka dojke uz podršku humanitarnoj akciji “Dom za Horvatove”

Prve subote proljeća obilježava se humanitarna akcija Dan narcisa s ciljem podizanja svijesti o važnosti ranog otkrivanja raka dojke, zloćudne bolesti od koje su u 2020. godini u Hrvatskoj preminule 722 žene.

Tim povodom je danas Zajednica žena HDZ-a “Katarina Zrinski” Slatina u Hrvatskom domu u Slatini organizirala tribinu “Dan narcisa – prevencija ranog otkrivanja raka dojke”.

Na početku tribine sve je nazočne, među kojima su bili i virovitičko-podravski župan Igor Andrović, slatinski gradonačelnik Denis Ostrošić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Slatine Damir Jakšić, gradski vijećnik i predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Slatine Igor Fazekaš, pozdravila predsjednica Zajednica žena HDZ-a “Katarina Zrinski” Slatina Ivona Balić.

O bolesti raka dojke i prevenciji iste govorila je dr. med. radiologije, Alenka Borovčak Lovrenc.

– Na području naše županije sve više mladih žena boluje, odnosno obolijeva od raka dojke. Cilj ovakvih tribina je poticati žene na preventivne preglede te bi im ovim putem poslala poruku da se što prije jave svojim liječnicima, i naravno nama na radiologiji Opće bolnice Virovitica ukoliko primjete bilo kakve znakove za mogući rak dojke. Prvi znak koji se može javiti i najčešći znak mogućeg raka dojke je bezbolna kvržica u dojci, osim toga tu je i promjena strukture kože tako zvana “narančina koža”, to su i upalni procesi koji se ponavljaju do krajnjeg izlječenja, povećani čvorovi u predjelu pazuha, to su najbitniji znakovi koje žena sama može primijetiti – rekla je doktorica Borovčak Lovrenc, te pozvala sve žene ako primijete neke od znakova da se jave svom liječniku.

Struč. spec. oec. članica Udruge “Nismo same” Tajana Dorić govorila je o svojim iskustvima s karcinomom.

– Ja sam onkološki pacijent i ovdje sam u svoje ime i u ime Udruge ”Nismo same”. Karcinom dojke je nažalost najčešće dijagnosticirana zloćudna bolest kod nas. Nama onkološkim pacijentima dosta je teško prolaziti kroz sve to bez zajednice i društva, zato su ovakve tribine jako bitne da se proširi svijest o bolesti, da žene reagiraju na vrijeme, jer sve mi koje smo bolesne znamo jako dobro da je otkriti rak na vrijeme zapravo život. Ja sam na neki način imala sreću da sam na nagovor svoje prijateljice otišla na pregled na vrijeme i da nije bilo nje ja sada vjerojatno ne bi bila ovdje. Zato uvijek napominjem koliko je bitno voditi računa o sebi i svome zdravlju – ispričala je, između ostalog, Tajana Dorić.

Dip. soc. radnica Ljiljana Randelj govorila je o problemima oboljelih od raka s kojima se susreće kao ravnateljica Centra za socijalnu skrb Slatina.

– Kao socijalna radnica podržavam svaku akciju koja je vezana uz zdravlje, svaku akciju na kojoj se priča o potrebitima i njihovim pravima, jer socijalna skrb ima tu puno za reći. Mi se u Centru bavimo i materijalnom pomoći, ali i stručnim savjetovanjem, dakle na usluzi smo svim građanima. Evo je i ovim putem pozivam sve koji imaju bilo kakav problem, bilo kakvu zdravstvenu poteškoću, i ne samo zdravstvenu, da nam se slobodno jave, a mi ćemo vidjeti što i na koji način im možemo pomoći. Što se tiče problema oboljelih od raka, ne samo raka dojke već općenito, liječnici ponekad takve pacijente upute i na nas pošto je liječenje jako skupo, pa tu mi pripomognemo u skladu svojih zakonskih okvira i mogućnosti – rekla je Ljiljana Randelj.

Osim tribine, članice Zajednica žena HDZ-a “Katarina Zrinski” Slatina su na središnjem slatinskom gradskom trgu organizirale prodaju narcisa, odnosno prikupljanje dobrovoljnih priloga, a prikupljena financijska sredstva će biti preusmjerena humanitarnoj akciji “Dom za Horvatove” koju je pokrenuo Crveni križ Slatina.

– Organizacijom ove tribine željeli smo podići društvenu svijest o potrebi preventivnih pregleda, a svrha toga je rano otkrivanje raka dojke. Osim tribine ovo je i humanitarna akcija, tako što smo na središnjem gradskom trgu dijelile narcise uz prikupljanje dobrovoljnih priloga, a prikupljena financijska sredstva ćemo uplatiti na račun otvoren kod Slatinske banke za obitelj Horvat, jer Andrijana Horvat je majka četvero djece i koja, nažalost, boluje upravo od raka dojke, a kojoj ovom prigodom upućujem pozdrave uz želju za brzim ozdravljenjem – istaknula je Ivona Balić te zahvalila svima na dolasku.

Na kraju tribine gošćama govornicama predsjednik GO HDZ-a Slatina Igor Fazekaš je uručio cvjetne bukete u znak zahvale. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović pohvalio je održanu tribinu, kao i humanitarnu akciju “Dom za Horvatove”.

Na današnjoj akciji i javnoj tribini sudjelovale su i članice HDZ-a “Katarina Zrinski” Virovitica zajedno sa svojom predsjednicom, zamjenicom virovitičkog gradonačelnika Vlastom Honjek – Golinac.

Ravnatelj Crvenog križa Slatina Vladimir Jelenčić još jednom je zamolio sve one koji su u mogućnosti pomoći obitelji Horvat da to mogu učiniti uplatom na žiro račun ove humanitarne akcije otvoren kod Slatinske banke: HR6524120091520000880.

(www.icv.hr, adf, foto: D. Fišli)