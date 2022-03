Danas je prvi dan klimatološkog proljeća: Još vrlo kratko uživajte u pogledu na snijeg

Iako zbog snijega to ne bi rekli, danas je prvi dan klimatološkog proljeća. Jutros se Virovitica budila na -4°C i 4 cm snijega, Slatina na -2,6°C Slatina i 3 cm, a Bilogora na -4,5°C i 10 cm snijega. Na Papuku se stvorio snježni pokrivač od 15 do 30 cm, a jutros je to područje mjerilo -6°C.

Evo kako je bilo na današnji dan prijašnjih godina:

01.03.2018. godine u 07:00h Virovitica -19,3°C. 01.03.2019. godine u 07:00h Virovitica 7,2°C. 01.03.2020. godine u 07:00h Virovitica 10°C. 01.03.2021. godine u 07:00h Virovitica -1,5°C. 01.03.2022. godine u 07:00h Virovitica -4°C. 4 cm snijega.

01.03.2018. godine u 7 sati Slatina se ledila na -21°C, Grabovac -22°C, Beli Manastir -23°C.

Od danas do kraja tjedna ulazimo u stabilniji vremenski period. Zadržat će suho, ali hladnije. Jutarnje temperature zraka od -6°C do 0°C. Najviše dnevne od 4°C do 8°C. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. U jutarnjim i večernjim satima pripazite na mogućnost poledice.

U dane vikenda izgledno je novo pogoršanje vremena.

(www.icv.hr, kp)