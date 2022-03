Drago Graša iz Cabune već 30 godina vozi autobus: Susretljivošću i ljubaznošću godinama je na usluzi svojim putnicima

Unatoč stalnim poskupljenjima goriva putovati se mora i dalje. Jeftinog prijevoza nema, osim ako kao prijevoz ne računamo bicikle i ostala prometala koje rade na “ljudsku snagu”. E sad, netko za prometovanje koristi osobni automobil ili u najgorem slučaju osobni traktor, a netko će radije odabrati da ga drugi voze pa izaberu vlak ili autobus.

Mnogi su si postavili pitanje kakva je razlika putovanja vlakom ili autobusom, pa je netko u šali rekao da ljudi koji se vole družiti češće putuju autobusom jer su svi u istom prostoru i lakše se može saznati je li se otelila nečija krava, tko je kupio novi auto ili stan, tko se s kim posvađao i slično. U razgovoru tada naravno sudjeluju svi, žamor je normalna stvar, a ako bi razgovor kojim slučajem prešao u galamu ili ne daj bože naguravanje, tu su kondukteri i vozači. No, kako ističe osoblje autobusa, takve situacije se mogu vidjeti uglavnom na filmovima, kod nas sve ipak ostaje samo na normalnim razgovorima i hrkanju pojedinaca koji put radije provedu spavajući.

Iz tog razloga sjeli smo u Čazmatransov autobus koji vozi na relaciji Virovitica – Zagreb i natrag, a kojim upravlja jedan od veterana tog posla, Drago Graša iz Cabune u općini Suhopolje.

– Zaposlenik sam Čazmatransa već 30 godina. Godinu dana vozio sam kamion, a potom počeo voziti autobus. Još kao klincu-putniku, s obzirom da sam i tijekom školovanja morao putovati, svidio mi se posao vozača autobusa, a budući da se volim družiti s ljudima, ljepše mi je voziti autobus. Iako je odgovornost vozača bilo kojeg vozila velika, voziti putnike ipak je veća jer ne samo što brineš o njihovoj sigurnosti i životima, uvijek si im pri ruci i ako zatreba bilo koja druga vrsta pomoći. Nemojmo zaboraviti da se u autobusu voze i starije osobe kojima može, primjerice, zbog bolesti pozliti. Kao i svi drugi vozači osposobljeni smo u tim slučajevima pružiti prvu pomoć, ali također učiniti da se putnik osjeća ugodno. Možemo mu i dati razne korisne informacije, uputiti ga na njegovo odredište, pomoći mu oko silaska ili ulaska u autobus, njegove prtljage i slično. I kondukteri i vozači u većini slučajeva su vrlo susretljive osobe i rado će pomoći. Ne možemo napraviti ništa po pitanju vremena, ni eventualne gužve u prometu, no na kraju putovanja ipak vam možemo uputiti lijepu riječ ili pružiti ruku – rekao nam je ovaj simpatični “kormilar” autobusa koji najčešće vozi na relaciji Virovitica – Zagreb, a tijekom sezone i na relaciji Virovitica – Zagreb – Zadar – Vir.

– Duže relacije su teže, ali i zanimljivije. Ako me netko, primjerice, pita jesam li bio na moru, često u šali znam odgovoriti da sam bio više od nekoliko puta mjesečno. Osim toga, tu su i razne izletničke rute, shopping linije i naravno lokalne rute, razvoženje djece u školu i sl. Iako ne prođe sve u efektivnoj vožnji, radno vrijeme se ponekad i produlji, a samim time češća su i izbivanja od kuće. Moja supruga Tamara i djeca Valentina i Kristijan odavno su na to navikli, podržavaju me u onome što radim i to mi je najvažnije – rekao nam je Drago, ističući da mu je vrijeme pandemije koronavirusa najteže palo jer se dosta toga u njegovom poslu promijenilo.

– Pandemija je, kao i mnoge druge, pogodila i autobusni prijevoz, a to najbolje znaju naši putnici. “Zamaskirana” vožnja u početku je izgledala prilično sumorno i čudno. No, zbog sigurnosti svih nas dobro je da je bilo tako. Nadamo se da će se i to uskoro promijeniti i da će sve vratiti u normalni tijek. Putovanja za vrijeme korone bilo je manje, ali i općenito gledano manje je ljudi koji se voze autobusom. Razlog za to prvenstveno je što na cestama ima više automobila. Osobni automobil odavno je prestao biti luksuz i postao je stvarna potreba, naravno kada ne govorimo o suviše skupim automobilima. Izvjesni dio naših građana zna reći da je cijena autobusnih karata visoka. Autobusna karta ima normalnu cijenu, jedino što su primanja većine naših ljudi nažalost preniska. Ne treba smetnuti s uma ni da, pogotovo ako se radi o dužim putovanjima, na put ideš bez brige. Ne moraš razmišljati kako ćeš voziti, hoćeš li platiti neku kaznu i gdje ćeš se i za koliko novaca parkirati ako putuješ npr. u Zagreb. Osim toga, u autobusu slobodno možeš odrijemati nakon napornog dana ili koje čašice više. Tim više što su današnji autobusi moderni i vrlo ugodni za vožnju. Uistinu postoji puno razloga da ljudi za svoj prijevoz koriste autobus, a mi djelatnici Čazmatransa vam stojimo na raspolaganju od 0 do 24 sata. Garantiramo vam sigurnu i udobnu vožnju te točan dolazak na vaše odredište – zaključio je na kraju razgovora vozač autobusa u Čazmatransu Drago Graša iz Cabune.

