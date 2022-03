EHF EUROPA LIGA NEXE pružio odličan otpor jednoj od najjačih europskih momčadi, Magdebrugu

U posljednjem kolu grupne faze EHF Europa lige našički NEXE, u sportskoj dvorani Osnovne škole kralja Tomislava, ugostio je jednu od najjačih europskih momčadi, njemački Magdeburg. Atraktivni suparnik privukao je brojne gledatelja, tako da su tribine bile gotovo pretijesne za sve zainteresirane ljubitelje rukometa.

Gotovo prvih sedam minuta mreže su mirovale budući da su vratari bili uspješniji od napadača. Gosti su poveli 1:0, ali vrlo brzo dolazi do preokreta i “Gromovi” imaju minimalnu prednost. Na isteku 17. minute prednost domaće momčadi je 8:5. Slijedi isključenje Alena Blaževića, što njemački sastav maksimalno koristi i rezultat dovodi ponovno u egal (8:8). Njemčaka serija zaustavlja je na 5:0 i Magdeburg ima po prvi puta dva zgoditak prednosti (10:8). Do odlaska na odmor igrači NEXE-a uspijevaju doći do poravnanja 11:11.

Prvih devet minuta u drugom dijelu domaća momčad ima minimalnu prednost, a tada slijede ključni trenuci susreta. Prvo je isključen Dorian Markušić, a odmah nakon njegovog povratka u igru Fahrudin Melić. U četiri minute s igračem više njemački rukometaši odlaze na +4 (20:16). Tu prednost su iskusni gosti uspjeli očuvati do kraja utakmice. Četiri minute prije kraja ona je iznosila i +6 (26:20), ali su domaći igrači na kraju ublažili poraz na konačnih 28:24.

O snazi našičkog sastav govori izjava igrača Magdeburga Marka Bezjaka nakon utakmice.

– U posljednjih nekoliko utakmica bili smo dominantni, a najteže smo do pobjede došli ovdje u Našicama- izjavio je slovenski reprezentativac Bezjak.

Na poziciji kružnog napadača u domaćim redovima bio je samo Gianfranco Pribetić.

– Nakon neočekivanog poraza u domaćem prvenstvu u Sesvetama, ovom prilikom smo pokazali svoju snagu. Na ovaj način moramo igrati i u idućim utakmicama- zaključio je Pribetić.

Našički “Gromovi” ostavili su “srce na terenu” za što ih je publika nagradila pljeskom nakon utakmice. Uz najbolje domaće strijelce, Fahrudina Melića sa sedam i Halila Jaganajca s četiri zgoditka, svakako treba posebno pohvaliti vratara Mihaila Radovanovića, koji je odličnim obranama izluđivao gostujuće igrače.

U osmini završnice EHF Europa lige našički NEXE igrat će s Eurofarm Pelisterom iz Bitole u Sjevernoj Makedoniji. Utakmice se igraju 29. ožujka i 5. travnja. Pobjednik iz ovog susreta plasirat će se među osam najbolji momčadi EHF Europa lige.

NEXE: Dominik Kuzmanović (4+0), Aleksandar Bakić, Saša Barišić Jaman 2, Predrag Vejin 1, Mihailo Radovanović (12+0), Marin Jelinić 1, Ivan Vida 2, Borna Manci Mičević, Alen Blažević, Andraž Velkavrh, Tomislav Severec 1, Luka Moslavac, Fahrudin Melić 7 (6), Halil Jaganjac 4, Dorian Markušić 3, Gianfranco Pribetić 3, trener: Branko Tamše.

Magdeburg: Mike Jensen (12+0), Piotr Chrapkovski, Matthias Musche 8, Gisli Thorgeir Kristjansson, Daniel Petersson 2, Omar Ingi Magnusson 2, Jannick Green (0+1), Tim Hornke 1, Philipp Weber, Magnus Gullerud, Lukas Mertens, Magnus Saugstrup Jensen 2, Christian O’Sullivan, Marko Bezjak 1, Kay Smits 2, Michael Damgard Nielsen 10, trener: Bennet Wiegert.

(www.icv.hr, mš, foto: M. Šolc)