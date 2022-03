FOTO Plavšić i Skoko strijelci u domaćem porazu protiv odličnih Varaždinaca, Presečan: Dobra provjera, ali mislima smo već u Čazmi

Vodeća momčad 2. hrvatske nogometne lige gostovala je jučer (utorak) na nogometnom igralištu u Pitomači. Bila je ovo ‘generalka’ domaćih nogometaša pred početak proljetnog dijela prvenstva 4. lige Bjelovar-Koprivnica-Virovitica. Varaždinska mlada i poletna momčad prezentirala je odličan nogomet i s konačnih 4:2 opravdala ulogu favorita.

Ipak, do početne je prednosti stigla Pitomača u ranoj fazi utakmice i to pogotkom Nikole Plavšića. Rastrčani gosti nakon početnog su zaostatka preuzeli inicijativu i ubrzo preokrenuli rezultat u svoju korist (2:1) do sredine prvog dijela.

Ubrzo nakon toga solo akcija gostujućeg igrača koji je pogodio vratnicu, a potom i odlična obrana domaćeg vratara Zdelara.

Uzvratila je Pitomača iz slobodnjaka kojeg je izveo Marko Matančić, na drugoj vratnici našao se Matej Babić, ali njegovu povratnu loptu ‘očistila’ je obrana Varaždinaca.

U sastavu Pitomače zbog viroze nije bilo iskusnog Ivana Begovića i Michaela Zorića, a s klupe su u nastavak utakmice, uz nekoliko juniora, ušli Miloš, Paradinović i Skoko. Nisu niti gosti bili kompletni, uz par ključnih prvotimaca izostalo je i nekoliko mladih hrvatskih reprezentativaca.

Svoju dominaciju gosti su okrunili s još dva pogotka, nakon kojih su imali još nekoliko odličnih prigoda, ali sjajno je intervenirao Zdelar. Domaćin je u posljednjih desetak minuta ublažio poraz na konačnih 4:2. Nakon poigravanja gostujućeg vratara precizan je bio Luka Skoko. Svakako treba izdvojiti i raniju prigodu Mateja Babića koji se gotovo sa sredine terena sjurio prema gostujućem šesnaestercu i odlučio za udarac, a to se u ovoj situaciji pokazalo kao lošije rješenje s obzirom da je Milinović bio neometan na drugoj vratnici.

U ovom susretu, u redovima varaždinskog sastava dva pogotka postigao je Niko Domjanić, a po jednom su se u listu strijelaca upisali Petar Havojić i Adriano Bloudek.

-Mi smo već mislima u Čazmi gdje igramo prvo proljetno kolo, a to se itekako vidjelo i na travnjaku. Igrali smo u kombiniranom sastavu, ali sve u svemu, odlična utakmica i dobra provjera kako nama, tako vjerujem i njima. Varaždinska momčad pokazala se kao odlična, dominantnija i rastrčanija što je, s obzirom da igra dva ranga više i da je vodeća momčad 2. HNL i logično. Čestitam gostima na fer i korektnoj utakmici i zasluženoj pobjedi. Na kraju smo pripremnog perioda i vrlo sam zadovoljan svime što smo napravili. U svim smo pripremnim utakmicama bili na visokom nivou, izuetak je jedino gostovanje u Svetom Martinu na Muri gdje smo uvjerljivo poraženi od domaćeg trećeligaša Poleta. Maksimalan angažman igrača na treningu kroz cijeli pripremni period i vjerujem da će nam se to ovog proljeća vratiti na najbolji mogući način, a to je toliko željeni naslov prvaka – rekao je nakon utakmice Presečan.

(www.icv.hr, ts, foto: I. Bedeković, IB Production)