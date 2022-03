Gradsko vijeće Našica: Na aktualcu glavne teme poskupljenja, projekti te pomoć mladima pri rješavanju stambenog pitanja

Održana je redovna 6. sjednica Gradskog vijeća Našice pod predsjedanjem Krešimira Žagara i u nazočnosti gradonačelnika Krešimira Kašube. Jedna od glavnih tema na aktualcu bila su poskupljenja. Vijećnike je zanimalo što mogu Gradsko vijeće i Grad učiniti kako bi pomogli građanima da lakše prođu kroz sva poskupljenja.

Oko pomoći pri računima govorila je Magdalena Vidaković Gelenčir, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, investicije i komunalni sustav naglasivši kako je došlo do povećanja cijene groblja zbog novog Zakona o komunalnom gospodarstvu i analize poslovanja Našičkog parka.

– Nakon analize uvidjeli smo da nedostaju prihodi u radnoj jedinici groblja, odnosno da su troškovi veći od prihoda i kako je s postojećim cijenama ta radna jedinica neodrživa. Isto tako od 2012. se cijena grobne naknade nije mijenjala, a sve cijene su otišle gore. Sve to uvjetovalo je ovim povećanjima – rekla je Vidaković-Gerenčir.

Gradonačelnik Krešimir Kašuba naglasio je kako će Grad učiniti sve da pomogne građanima.

-Grad će učiniti sve, a prvo čime ćemo olakšati je uvođenje kvartalnog plaćanja prema odluci Gradskog vijeća i odmah sad dajem prijedlog da to učinimo. Radimo ovo iz dva razloga, prvo da olakšamo Našičkom parku, a posebno i našim građanima jer je i njima tako lakše – rekao je Kašuba.

Postavljeno je i pitanje vezano uz mjesto Markovac Našički te projekte koji su prošle godine usvojeni kroz proračun.

– Svi projekti su u postupku, a ponajviše je riječ o izradi projektnih dokumentacija. Ono što sve najviše zanima je javna rasvjeta u Ulici Franje Strapača, ona je stavljena u gradski proračun i dogovorena je realizacija u dvije faze jer se radi o velikoj financijskoj investiciji. Građevinsku dozvolu imamo, sve i dokumenti su ishodovani i sada smo u fazi realizacije natječaja za izvođača radova i vjerujem kako će u manje od mjesec dana početi i radovi. U tom mjestu su pokrenuti i projekti izgradnje vrtića, DVD doma, a najvažnije je reći kako rješavamo i pitanja sigurnosti prometa, odnosno uređujemo pružne prijelaze u Osječkoj ulici za što smo dobili sufinanciranje MUP-a u vrijednosti od 70 posto. Rješavat ćemo i pružni prijelaz kod silosa, točnije u Radničkoj ulici te pješački most u naselju Vukojevci gdje je već desetljećima veliki problem sigurnosti – rekao je Kašuba.

Gradonačelnik je upitan i o mogućnostima pomoći mladima oko rješavanja stambenog pitanja te o demografskim mjerama koje Grad prvodi.

– Rješenja ćemo ponuditi kroz POS-ove stanove, ali i kroz stanove koji su u izgradnji od strane privatnih investitora. Što se tiče demografskih mjera, posebno onih za stambeno pitanje, u izradi smo kriterija za građevinska zemljišta što ćemo za mlade obitelji sufinancirati ovisno o broju članova obitelji, odnosno broju djece gdje ta subvencija može biti od 20 do 90 posto – rekao je Kašuba.

Bilo je riječi i o stanju sigurnosti u Našicama nakon nemilih događaja i tuča u samom središtu grada. Gradonačelnik Kašuba je istaknuo kako su Našice siguran grad te da čine sve kako se slični incidenti ne bi ponovili.

– Sazvano je Vijeće prevencije Grada Našica gdje smo razmotrili sve ono što se dogodilo i usmjerili se na ciljanu skupinu, a to su naši srednjoškolci. Odlučili smo da će policija pojačati kontrolu, a Savjet mladih će uz pomoć Grada organizirati forum u srednjoj školi koji će, siguran sam, doprinijeti smanjenju nasilja. Kako je rekao načelnik Policijske postaje Ivica Bukvić, u prošloj 2021. godini je zabilježeno pet tuča, rekao bih samo, no jednako tako sve su mogle imati teške posljedice i onda je to veliki broj i to moramo iskorijeniti – zaključio je Kašuba.

