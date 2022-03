Ivan Gojević: Pšenice, kukuruza i drugih žitarica u VPŽ ima dovoljno, situacija je teška, no ne treba je činiti težom nego što je

Novi podaci o otkupnim veleprodajnim cijenama potvrdili su ono što se očekivalo, a to je da će otkupna cijena žitarica na svjetskom, pa tako i hrvatskom tržištu znatno porasti. Tako je cijena naše najvažnije krušarice dosegla 2 kune i 70 lipa, što je blizu 70 posto više nego li je bila u istom razdoblju prošle godine.

Tako je i s kukuruzom koji je sa svoje 2,52 lipe nadmašio prošlogodišnju cijenu u istom razdoblju za čak 85 posto. Portali pišu da u Hrvatskoj ima dovoljno pšenice, ali da to nije tako i s kukuruzom, no predsjednik novoosnovanog Odbora za gospodarstvo, poljoprivredu i razvoj VPŽ Ivan Gojević, koji je ujedno i predsjednik Strukovne grupe poljoprivrede Županijske komore Virovitica, tvrdi da kukuruza u VPŽ ima dovoljno te da u tome, kao ni u ostalim žitaricama ne oskudijevamo.

– Istina je da nedostatak kukuruza može dovesti do povećanja cijena mesa, jaja, stoke i općenito prehrambenih proizvoda, no kada bi bio samo taj razlog, mi u VPŽ ne bismo trebali strahovati, a procjenjujem ni u Hrvatskoj. Nažalost povećanje cijena svega navedenoga će doći. Porast cijena biljnih proizvoda dijelom je posljedica rasta cijena žitarica i uljarica što je počelo još 2020. godine. Tu su i ogromni troškovi dostave, loše meteorološke godine i naravno znatan porast troškova repromaterijala. To je vjerojatno najgori scenarij jer stradava i potrošač i proizvođač. Napominjem da ta situacija nije samo kod nas nego i inače. Kao da to nije dovoljno, odnedavno je došlo i do rata u Ukrajini, što će se također odraziti na tržišnu situaciju – rekao je Ivan Gojević, ali ipak i napomenuo da cjelokupnu situaciju ne treba praviti „crnjom“ nego što izgleda.

– Mnogi naši poljoprivrednici uplašeni su cijenom gnojiva, no vjerujem da je između 50 i 70 posto naših poljoprivrednika nabavilo gnojivo za sjetvu po cijeni iz jeseni prošle godine, a također i ostalog repromaterijala koji je tada bio jeftiniji. Ako tome dodamo nove otkupne cijene pšenice, onda vjerujemo da će im se to isplatiti, tako da savjetujem svima koji sjetvu još dosad nisu završili, da to bez straha i učine i da će im se isplatiti. Naravno uvijek je uvjet za dobre rezultate bilo kvalitetno ulaganje, a vjerujem, barem što se ratarstva tiče, da ratari tu neće ostati razočarani – rekao je Ivan Gojević, ističući kao jedan od najvećih problema u poljoprivredi stočarstvo.

– Cijena stočne hrane, pa i kukuruza, uljarica i žitarica je značajno porasla tako da su stočari trenutačno u vrlo nepovoljnoj situaciji. Taj negativni trend također nije „od danas“ nego on traje već više godina. Jasno je da ove probleme ne mogu riješiti sami poljoprivrednici, nego da je potrebna maksimalna pomoć Ministarstva poljoprivrede i drugih institucija. Vjerujem da će i naš novoosnovani Odbor za gospodarstvo, poljoprivredu i razvoj VPŽ dati obol tome da se situacija u poljoprivredi poboljša – rekao je Ivan Gojević te istaknuo pritom da je jedan od glavnih zadataka Odbora upravo pomoć gospodarskim i poljoprivrednim resorima.

– Odbor je radno tijelo Županijske skupštine VPŽ, a osnovan je radi praćenja i razmatranja stanja na području gospodarstva, poljoprivrede, razvoja poduzetništva i planiranja razvoja Virovitičko-podravske županije, dajući pritom Županijskoj skupštini prijedloge i mišljenja s ciljem razvoja i unapređenja ovog područja. Da bi to bilo moguće, kada govorimo o poljoprivredi, potrebna je što veća povezanost s poljoprivrednicima, odnosno OPG-ovima jer važno je čuti njihovo mišljenje i prijedloge, a također im dati i potreban savjet. Vjerujem da u našem timu imamo stručnjake koji će to i moći učiniti – zaključio je na kraju razgovora Ivan Gojević.

