Jedna od najmanjih Matica slovačkih uspješno živi i radi u malom Zokovom Gaju u općini Zdenci

Prava obiteljska atmosfera, veselo druženje, puno osmijeha i neodoljivi šarm stare Slavonije. Sve to obuzet će vas ako četvrtkom uvečer odškrinete vrata novouređenih prostorija Matice slovačke u Zokovom Gaju, u općini Zdenci. Lagani krug oko sebe, u jednom kutku šivanje, u drugom vezenje, u trećem heklanje pa izrada zidnih kuharica s prekrasnim motivima i napisima, a jedan veliki dio doma ukrašen je svim proizvodima vrijednih ruku ”matičarki” i ”matičara”. Na stolu domaći, stari slavonski, kolači, domaći sok pa i rakijica, čisto onako za cirkulaciju.

Ova mala Matica nema puno ljudi, ali su složni i vrijedni, nažalost nedavno su ostali bez dugogodišnjeg predsjednika Nikole Čiša, ali u čast njegovog djela i onog što im je u srcima, još jače su nastavili dalje pod vodstvom nove predsjednice Vesne Kunštek.

– Puno toga se događalo u našoj Matici u proteklom vremenu, nažalost ostali smo bez dugogodišnjeg predsjednika Nikole Čiša, uskočio je zamjenik, ali trebao nam je stalni predsjednik, netko tko će nastaviti tragom gospodina Nikole što je iznimno teško. Na našoj skupštini nitko se nije prijavio, nitko se nije htio uhvatiti te dužnosti, a bit ću iskrena meni je kroz glavu prolazilo tada sve što sam prošla s ovom Maticom, u njoj sam od njenog osnutka od 2003. godine vrlo aktivna i bilo je tu svega, dok nismo imali prostor svakako smo se snalazili, radili koliko smo mogli, bilo je i mlađeg naraštaja i bili su to prelijepi dani. I sada, da danas kada nam je Općina prekrasno uredila novi dom i prostor Udruge uz pomoć Saveza Slovaka RH, došli smo pred zid, tko će nastaviti ovu našu lijepu priču. Tako sam se odlučila prihvatiti uloge predsjednice i preuzela odgovornost uz sve zdravstvene probleme koje imam – kaže predsjednica Kunštek koja je danas nakon kratkog vremena preuzimanje ove dužnosti presretna koliko i kako Matica radi.

– Imamo oko 40 članova, ali uglavnom su to ljudi srednje ili starije životne dobi, mladih nemamo i to nam je sada glavni zadatak da probamo mlade privući jer time bi očuvali našu kulturnu baštinu. Pozivamo sve, tko god voli kulturu, rukotvorine, ples, glazbu i zabavu da nam se priključe, svi su dobro došli, naravno ne moraju biti Slovaci, kod nas je jedino važno da si čovjek. Trenutno imamo samo žensku pjevačku skupinu koja gaji tradicionalne pjesme Slovaka ovoga kraja i posebno smo ponosni na pokretanje radionice rukotvorina. Radionice održavamo svakog četvrtka od 18 sati i šijemo, vezemo, heklamo, radimo zidne kuharice i sve ono što ruke mogu napraviti, zapravo radimo što tko zna. Uz sve to svaki puta jedna od članica donese po koji domaći starinski kolač, pa tako radimo, pričamo, šalimo se, družimo, vrijeme nam brzo prođe, ne razmišljamo o svojim problemima, jednostavno uživamo – nastavlja predsjednica Kunštek.

Uz radionicu, u domu Matice članice redovno održavaju i probu pjevačke skupine.

– Ponekad zapjevamo i ovako uz rad pa je to svojevrsna proba, a uoči nekog nastupa imamo posebno probe. Na našem repertoaru su uglavnom pjesme Slovaka baš specifične za Zokov Gaj, a sve je to upamtila i prenijela na nas moja majka. Lijepo je danas pjevati sve te pjesme i jedva čekamo svaki novi nastup i tu nam je želja da nam se priključe mlađe žene pa da prenosimo na nove generacije tu našu kulturu – nastavlja Kunštek.

Posebna priča ove matice su njihove dvije velike manifestacije, Čijanje ili drapanje perja u veljači te Žetvene svečanosti u srpnju. I ove godine na nedavno održanom Čijanju perja pokazalo se koliko je važno gajiti taj stari običaj koji je nekada bio više od posla, bilo je to druženje sklapanje prijateljstava, ljubavi pa najčešće i brakova. S druge park strane, Žetvene svečanosti su pravi praznik u mjestu, prisjećanje na stare žetve, pjesme i popratne sadržaje koji su bili neizostavni dio toga posla.

– Od početka godine krećemo s pripremom za te dvije manifestacije. Sada nakon Čijanja, prionuli smo pripremi Žetvenih svečanosti na kojima, ako epidemiološka situacija dozvoli, očekujemo nakon dosta godina da nam se priključe naši prijatelji i Slovačke, iz kraja iz kojeg dolaze Slovaci Zokovog Gaja. Planiramo nekoliko sadržaja, no sve ćemo vidjeti u dogovoru s Općinom. Sve ovo radimo kako bi u ovom malom Zokovom Gaju nešto pripremili i prije svega kako bi koliko god možemo sačuvali kulturu Slovaka i Hrvata u ovome kraju – kaže Kunštek.

Kako je i rekla predsjednica, najviše im znači uređenje doma i prostora Matice, to je nešto su jako dugo čekali i iznimno su zahvalni Općini Zdenci i načelniku Tomislavu Drumiću te savezu Slovaka u RH i predsjedniku Mirku Vavri koji su u suradnji sve uredili.

– Gledajući danas ovaj uređeni prostor u kojem radimo je zapravo ostvarenje našeg sna, nešto smo jako dugo željeli i danas je to naš drugi dom, mjesto gdje ova mala, ali srcem velika obitelj nalazi svoju sreću i mir. Zato od srca hvala načelniku Durmiću i Općini Zdenci te našem Savezu i predsjedniku Vavri koji su nam ovo omogućili, teško mi je zapravo pronaći riječi zahvale. O ovakvom prostoru svi punim srcem radimo, s velikim osmijehom i zapravo svi jedva čekaju taj četvrtak da se okupimo jer to nam je onako duševna i ljudska hrana – zaključila je Vesna Kunštek.

Kada jednom uđete u dom Matice u Zokovom Gaju, onda je zaista teško izaći, a ono što je sigurno, po odlasku sa sobom nosite neizrecivo puno optimizma, vjere, ljubavi i ponosa što još postoje ovakvi ljudi koji rukama, srcem i osmijehom čuvaju svoje najveće bogatstvo, dušu svoga kraja.

