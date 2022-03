Kladionice su sigurne da Mbappé ide u Real Madrid

Nakon što je Real Madrid izbacio Paris Saint-Germain iz Lige prvaka, internetske kladionice još su smanjile koeficijent na prelazak Kyliana Mbappéa u madridski klub.

Najuzbudljiviji mladi nogometni napadač ponovo je u središtu zanimanja javnosti. Kylian Mbappé još samo tri mjeseca ima važeći ugovor s Paris Saint-Germainom, a nakon onog što se dogodilo u osmini finala Lige prvaka, malotko vjeruje da će ostati u pariškom klubu.

U priču su se uključile i mnoge online kladionice, koje svojim korisnicima nude priliku prognozirati u kojem klubu će slavni 23-godišnji Francuz nastaviti karijeru. Pa tako 22bet Hrvatska, kao i mnogi drugi priređivači igara na sreću trenutno vide Madrid kao izglednu sljedeću destinaciju za darovitog napadača, koji čini se nikad neće osvojiti elitno klupsko nogometnog natjecanje, dok god je član PSG-a…

Koeficijent na Real dodatno pao

Pariški navijači nemaju što zamjeriti Mbappéu, jer u dvije utakmice Lige prvaka protiv Reala postigao je dva krasna pogotka i doveo svoju momčad na prag prolaska dalje, da bi zatim obrana podbacila i dopustila Karimu Benzemi da s tri gola sve preokrene.

Mbappé je u francuskom prvenstvu i Ligi prvaka zabio 20 golova ove sezone, ali momčad je već ispala iz elitnog klupskog nogometnog natjecanja, a i iz francuskog Kupa pa joj ostaje tek uzeti titulu u Ligue 1, nakon što je prošle sezone ostala i bez nje.

Dolazak u momčad Lionela Messija, koji se pridružio Neymaru i Mbappéu čini se da nije pretjerano unaprijedio igru, a pod žestokim kritikama svakako je i Mauricio Pochettino, koji je još u Tottenhamu bio na glasu kao trener koji ne zna kako osvajati trofeje.

U svakom slučaju, za online kladionice poraz od Reala bio je ključan trenutak u sagi o Mbappéu i njegovom isteku ugovora pa ćete sada dobiti tek 1.50 ako se kladite da će francuski brzonogi napadač preseliti u Madrid ovog ljeta.

To svakako i nije kvota zbog koje se isplati čekati tri do pet mjeseci da se pretvori u realnost, no oni kladitelji koji se vole kladiti na transfere definitivno će je uzeti u obzir, jer trenutno se čini kao najsigurnija ponuđena oklada, kad su u pitanju nogometaši koji bi mogli u 2022. godini promijeniti klub…

Tko još dolazi u obzir?

Nije Real Madrid jedini klub na kojeg se možete kladiti, kad je u pitanju transfer Kyliana Mbappéa. Naravno, tu je i oklada na ostanak u PSG-u, uz koeficijent 2.45, ali i nekoliko drugih momčadi za koje online kladionice vjeruju da bi im se mogao pridružiti.

Među njima je Liverpool, koji već ima tri vodeća strijelca u Premiershipu, ali bi mu itekako dobro došao napadač klase Mbappéa. Ako dođe do preokreta i Francuz preseli na Anfield, pogodit ćete koeficijent čak 16.00.

A isto toliko ćete dobiti ako Kylian preseli u Manchester United, koji je prošlog ljeta iznenadio dovođenjem Cristiana Ronalda, no nisu se osjetila poboljšanja u igri na travnjaku, zbog čega će klub s Old Trafforda ponovo uoči novog prvenstva morati trošiti novac.

Na Chelsea i Manchester City kvota je 21.00, a na vrlo bogati Newcastle 31.00, koji bi s Mbappéom postao sila u europskom nogometu, no još nema ugled dovoditi vrhunske nogometaše u svoje redove.

U svakom slučaju, prelazak Kyliana Mbappéa u Real Madrid izgleda izvjesniji nego ipak prije, a na vama je odlučiti hoćete li ga podržati svojim listićem ili se odlučiti za neki iznenađujući scenario… (promo)