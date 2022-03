Klaonica, prerada i mesnica “Kalinić K+J” trideset godina svojim kupcima osigurava kvalitetno, domaće i svježe meso

Zanatska radnja za proizvodnju mesa i mesnih proizvoda „Kalinić K+J“, koju čini klaonica, prerada i trgovina sa sjedištem u prigradskom virovitičkom naselju Sv. Đurađu, s radom je započela 1992. godine pod budnim okom nekadašnjeg vlasnika Josipa Kalinića koji je ovaj posao obiteljske klaonice započeo na temelju dugogodišnjeg rada na mesarstvu u Hrvatskoj i Njemačkoj. Tijekom nastavka poslovanja modernizirali su preradu mesa i krenuli u izgradnju klaonice papkara – goveda i svinja koja je s radom započela 1997. godine, a s vremenom je objekt opremljen suvremenom opremom koja udovoljava svim europskim standardima.

Ono što je, sada umirovljenik, Josip Kalinić započeo i doveo do vrhunca, nastavila je njegova kćer Klementina, udata Margetić, trenutna vlasnica tvrtke „Kalinić K+J“ koja tvrtku uspješno vodi od 2016. godine sa svojim suprugom Marijanom Margetićem i naravno uz budno oko iskusnog oca Josipa Kalinića.

– Puno toga smo nabavili i modernizirali u našim pogonima od 2016. na ovamo, tako da imamo novu boks liniju klanja za krupnu stoku, odnosno goveda. Također smo te godine nabavili i novu hladnjaču za svježe meso, što se krupnijih projekata tiče, a razno razne nadogradnje, popravci, renoviranja i ostalo rade se stalno, jer sve mora biti besprijekorno i po propisu. Naša tradicija temelji se na kvaliteti i zadovoljstvu kupca, ali isto tako i na zadovoljavanju svih uvjeta koje propisuje EU – rekla je vlasnica Klementina Margetić, a njen suprug Marijan napomenuo je da su preradbeni kapaciteti klaonice 1 tonu, dok je kapacitet klaonice maksimalno 25 tona, isto koliko je i kapacitet hladnjače.

– Klaonica prerađuje govedinu, junetinu i svinjetinu, i imamo zaposlenih 13 djelatnika, mesara, trgovaca i pomoćnog osoblja – rekao je Marijan Margetić.

– Tvrtka „Kalinić K+J“ svoj uspjeh može zahvaliti odličnom vođenju tvrtke, vrijednim i sposobnim djelatnicima, ali i svježem, isključivo domaćem mesu sa obiteljskih farmi, odnosno naših OPG-ova; rekla je vlasnica Klementina;

– Što se svinjetine tiče, najviše surađujemo s OP-om Kirin iz Čemernice, a radi se o suradnji koja traje već 20 godina. Isporuka mesa je svaki tjedan. Osim njega imamo i druge manje dobavljače, a za krupnu stoku, odnosno junad, uspješno surađujemo s OPG-om Domokuš iz Rušana, OPG-om Kligl iz Daruvara, te od drugih ponuditelja. Naravno da se prije toga odlazi na teren i procjeni stoka za kupovinu i ako odgovara po kvaliteti i cijeni, otkupljuje se – opisala je ukratko proces otkupa te napomenula i problem koji se veže uz to, a to je sve manji broj farmi u Hrvatskoj te samim tim i manji broj kvalitetne stoke.

– Farmeri pritisnuti raznim problemima zatvaraju farme, a oni mlađi ne žele se baviti tim poslom. Klaonice i prerade ovisne su o domaćim farmama, naravno ako težite domaćem proizvodu. Problemi su itekako poznati, a najveći je uvoz nekvalitetnog mesa koje se prodaje po raznim trgovačkim centrima. Jasno nam je da je kupovna moć u Hrvatskoj mala te da su mnogi prisiljeni kupovati jeftino, žele li prehraniti obitelji. Protiv toga ne možemo, osim reći da je meso s domaćih farmi ukusnije, kvalitetnije, a samim tim i pouzdanije i zdravije. Njegova cijena je po prilici oko 30 posto viša nego u trgovačkim centrima, ali garantiramo kvalitetu i pouzdanost mesa koje izlazi iz naše klaonice i dolazi u našu mesnicu. Osim toga problem nam je kao i drugima bila pandemija Covid 19, pa smo tako zbog tih razloga morali zatvoriti drugu mesnicu u Mihanovićevoj ulici u Virovitici. Nadamo se da će se situacija s koronom smiriti i vjerujem da ćemo onda ponovo otvoriti tu mesnicu. To bi moglo biti, ako ne ove godine, onda nagodinu. Naravno, za sada su to naše želje, vidjet će se – rekla je vlasnica Klementina koju smo zamolili da izdvoji neke od svojih proizvoda koji se kupuju u njihovoj mesnici na Gradskoj tržnici.

– Imamo više vrsta roštilj kobasica, mesnih sireva, a također i više vrsta polutrajnih salama. Osim toga tu je i kvalitetan jeger, debrecinke, hrenovke, juneće kobasice, krvavice, švargl, tlačenica, suha domaća kobasica, duha kobasica od divljači, a za naše gurmane imamo i čevape, ražnjiće, pljeskavice, kao i suho svinjsko, juneće i ovčje meso. Ne zaboravimo i pancetu, suhu slaninu, bareno i svježe meso junetine, govedine, svinjetine, teletine, janjetine, prasetine i ovčetine i nezaobilazni specijalitet, svježi čvarci i domaća svinjska mast – nabrojala je delicije svoje mesnice Klementina Margetić koja je pohvalila naše kupce na korektnosti i zahvalila im se na povjerenju prema proizvodima Kalinić.

– Imamo stalne kupce, ali svaki dan i nekog novog. Zahvaljujemo na njihovim pohvalama našim proizvodima, ali i pohvalama našem osoblju u mesnici. Prvo pravilo nam je da je kupac najvažniji i da mora biti zadovoljan. Ima prava zahtijevati, a od nas se traži strpljenje i ljubaznost, čime ne oskudijevamo. Jedino nas žalosti što se zbog niskog standarda kupuju manje količine pa tako domaćice više ne posegnu za kilogramom ili dva mesa, nego izbroje svoje članove u obitelji. Svaki dobije komad mesa i to je to. U gorkoj šali znamo reći da bi trebali nabaviti puno manje vage za vaganje mesa u trgovini, ali što je tu je, a naše je da se prilagodimo i pripremimo, naravno uz nadu da će krenuti prema boljem te da ćemo svi biti zadovoljni i uživati u domaćem mesu do mile volje – rekla nam je na kraju našeg razgovora vlasnica „Kalinić K+J“ Klementina Margetić.

