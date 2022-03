Mala i vesela ekipa Papukovaca odradila je 1. etapu Slavonskog planinarskog puta

Mala i vesela ekipa Papukovaca, u nedjelju, 13. ožujka, odradila je 1. etapu Slavonskog planinarskog puta trasom Planinarski dom Petrov vrh (Daruvar, KT-1) – Veliki Javornik (KT-2) – Španovica.

– Do Planinarskog doma Petrov vrh stižemo prije 7 sati, utiskujemo žig prve kontrolne točke SPP-a (ujedno i vrh Hrvatske planinarske obilaznice), trenutak za sjećanje ovjekovječujemo fotografijom i krećemo prema potoku Stančevcu. Gazimo ostatke snijega koji škripi pod gojzericama i ubrzavamo korak da bismo se ugrijali. Potok je zaleđen, ali ga ipak prelazimo preko Slivinog visećeg mosta. Prava mala avantura, kako za najmlađe, tako i za starije članove skupine.

Nakon Donjih Boraka i prvog blagog uspona izlazimo na livadu, šuma je posječena i netko tko nema GPS trag teško bi se snašao. Označavanje ovog dijela bit će pravi izazov za markaciste. Pogledom ispraćamo obitelj divljih svinja i stižemo do legendarnog “šporeta” na kojem je oznaka za Pakra manastir. Hodamo skoro tri sata, tijela nas podsjećaju da je vrijeme za gablec pa požurujemo prema izletištu na Purnici gdje će biti doručak i duži odmor. Na izletištu nam se pridružuju dragi prijatelji planinari Narcis i Mario s belgijskom ovčarkom Boom koja zaigrano trčkara okolo (PD “Petrov vrh”, Daruvar).

Okrijepljeni nastavljamo kretanje prema najzahtjevnijem dijelu staze, usponu na Veliki Javornik. O, da! Pušemo na strmini, odmori su kratki i češći, ali ide nam- mjesto na kojem ćemo utisnuti drugi žig sve je bliže. Šumski radovi su na ovom dijelu u punom jeku i od blata nas spašavaju višednevni temperaturni minusi. Uspon nas je umorio, ali ne i oneraspoložio. Stižemo do kontrolne točke i pozdravljamo se s prijateljima iz Daruvara koji će drugom trasom natrag do izletišta. Energiju nadoknađujemo voćnom salatom i dužim odmorom jer nas čeka dvosatni spust. Iako su noge umorne, jezici nas ne bole pa šumom odjekuju razgovor i smijeh. I, eto nas! Napokon izlazimo iz šume, vidimo obrise kuća u Gornjim Grahovljanima. Uzbunili smo seoske pse, no ništa zato- pas koji laje ne grize! Otvara nam se pogled na Psunj, zaboravljamo na umor, osjećamo ponos. Izdržali smo! Posebno Rahela (11) i Dora Lakota (14) kojoj je ovo bio prvi ovako dug i zahtjevan izlet. Sedam sati i četrdeset devet minuta, 21.7 km – vrijedilo je svakog koraka!- opisali su Papukovci svoju avanturu, a dašak atmosfere donosimo vam i u fotogaleriji.

