„Meštar od ražnja“ Petar Vezmarović Pepi ponos je Čoljuka, ali i cijele Virovitice

Grad Virovitica ili kako neki od milja nazivaju „Mikešland“ nekad je bio grad poljoprivrede i obrta, a tadašnji žitelji živjeli su u dijelovima grada koji su imali i svoje ime. Tako je na primjer postojala „Bikana“, „Suvara“, „Čoljuk“ i drugi dijelovi. Stari virovitičani znaju zašto se naziv tog dijela grada upravo tako zove, a oni mlađi možda ni ne znaju da je „Petrovac“ u stvari ulica Matije Gupca u Virovitici. Tako smo i mi danas posjetili Rusanovu ulicu u Virovitici ili takozvani „Čoljuk“ u kojoj već gotovo 70 godina živi jedan od najpoznatijih obrtnika, pečenjar Petar Vezmarović – Pepi.

Za ovog majstora ražnja, po već poslovičnoj kvaliteti njegovih usluga rekli bi svi da je pečenjar od rođenja, no tu bi se prevarili jer Pepi je u stvari autolimar, a obzirom da mu je otac Stjepan bio kovač i potkivač, plod ipak ne pada daleko od stabla.

– Zapravo moji roditelji Stjepan i Ana živjeli su prije 2. svjetskog rata u Lončarici, a nakon što ih je tadašnja vlast htjela protjerati u Mađarsku, ipak su se nekako uspjeli smjestiti u Brezik Lukački. Nakon dvije godine, točnije 1946. dolaze u Viroviticu, upravo ovdje gdje se mi sad nalazimo – rekao nam je na početku razgovora o povijesti svoje obitelji Petar Vezmarović koji će ove godine napuniti 72 godine, a od 1954. godine kada mu je otac umro, ostao je živjeti s majkom i tri brata.

– U to vrijeme nije bilo hoću-neću. Trebalo je brže razmišljati i djelovati te što prije zaraditi svoj novac. Možda je to i razlog zašto u ono vrijeme nije bilo puno onih koji su išli na fakultete, tako ni ja, nego sam 1968. završio autolimarski zanat, zaposlio se u „Agroservisu“ u Virovitici gdje sam radio godinu dana, taman do odlaska u tadašnju JNA u Pulu gdje sam raspoređen na poslove ronioca u mornarici. Povratkom u „civilstvo“ prestao je i moj ronilački staž, a nastavio sam „roniti“ samo kad se popiknem ili padnem na nogometnom terenu jer nogomet je za mene bio i ostao više od „prve sporedne stvari” – priznao je s osmijehom Pepi, opisavši pritom svoju sportsku karijeru.

– Nogomet sam počeo igrati još 1964. godine kao junior kod tadašnjeg trenera Joske Kozjaka. Dvije godine nakon toga prelazim u juniore NK „Drvodjelac“, a meštar nam je bio Pišta Hečimović, a godinu nakon počeo sam kod trenera Rude Moslavca igrati za seniore, a po povratku iz vojske, 1970. odlazim igrati u NK „Građevinar“ u Vukovaru. Tu nije bio kraj mog igranja nogometa jer sam potom počeo igrati za NK „Podgorje“ i kao igrač ostao 10 godina i još deset godina kao član uprave. Osim toga kasnije sam igrao za veterane NK „Borac“, „Virovitica“ i „Podgorje“, a nakon 31 godine moje uspješne nogometne karijere, dres sam skinuo 1995. godine – rekao nam je Pepi koji nije zaboravio spomenuti ni da se 1973. godine, unatoč mnogim obvezama, ali pak zahvaljujući ljubavi, uspio oženiti za svoju suprugu Đurđu (rođenu Laslo), a slijedom toga rodio se i sin Denis te kći Martina.

– Tada smo imali autolimarsku radionicu jer sam jedino to znao raditi, bar sam tada tako mislio, no zahvaljujući mom dobrom prijatelju i mentoru mesaru Joži Zaplatiću, 1988. godine sam odlučio postati pečenjar. Mogu slobodno reći da sam tada „otkrio pečenjara u sebi“ i eto i dan danas trudim se obavljati taj posao. Pomagač mi je supruga Ana, a sada nakon 42 godine i 4 mjeseca radnog staža, sporedno obavljamo usluge pečenja. U našim godinama to je postao težak posao jer nije svejedno kako ćeš odraditi taj važan dio svadbenog ili nekog drugog slavlja, a danas su ljudi gladni pa žele pečenu janjad i prasad za puno raznih svečanosti. Slažem se, treba se dobro i kvalitetno najesti, a da uistinu bude kvalitetno, potrebno je znati mnoge stvari jer o njima ovisi i kvaliteta pečenja – kaže nam Pepi i otkriva tajnu savršenog pečenja.

– Kreće sa pravilnim uzgojem i držanjem stoke, pa pravilnim klanjem i čišćenjem i onda dolazi onaj naš dio, kvalitetnom pripremom i pečenjem. Iako već za to imamo „dobro oko“, postoji i uređaj koji se ubode u pečenje i koji očitava da li je meso dovoljno pečeno, tako da se ne može i ne smije desiti da je iznutra meso krvavo ili koža prepečena ili izgorena. Također puno pozornosti dajemo i na soljenje i ne solimo na početku jer zna se deogoditi da meso pocrni ili izgori. Sve su to “cake” koje valja znati, a rezultat je kvalitetno pečenje. Najveće priznanje su nam pohvale i broj mušterija kojih ima toliko da ih ponekad moramo i odbiti koliko posla imamo – rekao je Pepi koji nam je pokazao i brojna priznanja za obavljanje obrta, sportski rad, pa čak i vatrogasni, jer bio je i aktivni član DVD Virovitica, ali isto tako bio je i hrvatski branitelj, pripadnik 3. bataljuna 127 brigade HV Virovitica.

– Tada je bilo najteže, trebalo je braniti Hrvatsku, no nemali broj puta razveselio sam svoje kolege branitelje nekim pečenjem, jer trebalo nam je energije, ali i pozitivne vibracije. Vjerujem da je uz dobro jelo svima onima koji ga zbog zdravlja smiju jesti, život vedriji i veseliji, još ako tu dodamo i poneki gemištec nakon ukusnog pečenja…, pa što nam više osim toga i dobrog zdravlja u životu treba – završio je sa još jednom od svojih mudrosti, ovaj naš poznati mikeš, majstor ražnja Petar Vezmarević Pepi.

