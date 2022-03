Minute za tebe: Budimo sami dobri plodovi i dar jedni drugima

Dragi čitatelji, ove korizme pokrenuli smo emisiju “Minute za tebe” u kojima ćemo kroz naš radijski program i putem portala icv.hr širiti lijepu vijest i poruku ohrabrenja za svaki dan.

Kroz ovaj hod i promišljanje nas vodi fra Marino Kuzminski iz župe sv. Roka u Virovitici.

Hvaljen Isus i Marija!

Koliko je prirodnih katastrofa, nemira i ratova, bolesti i ostalih nedaća potresalo čovječanstvo? Mnogi su filozofi i mislioci, ali i mi obični smrtnici, došli u napast da mislimo – Bog, ima li ga uopće? Ako ga ima, zašto je sve ovo dopustio? Ako je ljubav, zašto dopušta toliku patnju i smrt nedužnih? Toliko mu se godina molim, a kao da ni jednu moju molitvu uslišao nije…

Sve su to legitimna i vječita pitanja. Naravno da čovjek tako misli kad te nešto teško i zlo takne.

No, isto tako mogu pitati s druge strane – „Čovječe, a zašto se ne obratiš?“ – jer to danas Isus kao da pita u svom nastupu. Toliko tisuća godina čovjek hoda ovim svijetom, toliko puta su se u povijesti ponavljale slične situacije nemira, bolesti, ratova, jada i bijede… Sve smo to čuli i čitali.

Profesorica mi je u petom razredu rekla na prvom satu povijesti onako ponosno – „Djeco, povijest je učiteljica života“. I ako možda nisam pažljivo slušao povijest i ne znam ovu poslovicu sigurno sam bar jednom čuo Gibonnijeve stihove koji kažu „Ovo mi je škola i drugi puta ću pametnije…“

Ali ne… kao da ne možemo pametnije, ili možda ne želimo?

No, zapamti – unatoč svemu, Bog zbog vapaja jednog iskrenog srca neće posjeći smokvu iz svog vinograda. On će nas i ove korizme pokušati oplemeniti u nadi i vjeri da ćemo ipak možda dogodine donijeti dobre plodove i konačno krenuti živjeti obraćeno i drugačije. Nemoj samo željeti dobre plodove; budi i ti sam dobar plod i prijatelj i utjeha drugome kao što je to svima nama Isus Krist. (www.icv.hr)