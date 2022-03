Našički vijećnici usvojili važne odluke i prihvatili izvješća o sigurnosti, nezaposlenosti i zapošljavanju te radu gradonačelnika

Na gradskom Vijeću u Našicama vijećnici su odradili osam aktualnih i važnih točaka. Kroz drugu točku raspravljalo se o stanju sigurnosti na području grada Našica gdje izvješće u pisanom obliku podnio načelnik Policijske uprave Ivica Bukvić te potom i usmeno obrazložio podatke navedene u izvješću. Bukvić je naglasio kako su Našice siguran grad, ali isto tako istaknuo i kako je u 2021. bilo pet tuča koje su mogle završiti i smrtnim ishodom i stoga policija u suradnji s Gradom aktivno radi na raznim mjerama sprječavanja bilo kakve vrste nasilja. Treća točka Dnevnog reda odnosila se na izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju na području grada.

– Svugdje u Hrvatskoj je nezaposlenost veliki problem pa tako i kod nas. Vidljiva je emigracija iz našeg grada, a prema preliminarnim podacima riječ je oko 12 posto našeg stanovništva. Važno je istaknuti da je 70 posto njih ostao u granicama Hrvatske, znači većinom se to odnosi na Osijek i Zagreb. Mi smo u ovom trenutku odgovorni i dužni voditi politiku koja će stvoriti što je moguće bolje uvjete za život i kvalitetu življenja u našem gradu, kako za nas koji ovdje živimo, tako i za one koji se žele eventualno vratiti. U tom pravcu radimo na rješavanju stambenih pitanja za mlade obitelji, a važno je reći da radimo i na zapošljavanju na sve moguće načine i istaknuo bih također važnost predškolskog odgoja kojeg imamo na jednom zaista visokom nivou jer su sva djeca upisana ove godine pod istim uvjetima kako u gradskom tako i u privatnim vrtićima. Stanje zaposlenosti je sve bolje, a li još moramo puno truda uložiti kako bi to bilo još bolje i onako kako bi trebalo biti – rekao je gradonačelnik Krešimir Kašuba.

U nastavku je jednoglasno donesena odluka o prikupljanju komunalnog otpada te odluka o o davanju suglasnosti za izdavanje financijskog instrumenta osiguranja plaćanja u korist RH. Uz kraću raspravu potvrđen je i prijedlog Kodeksa ponašanja gradskih vijećnika te odluka o raspisivanju izbora za mjesne odbore. Posljednja točka Dnevnog reda bilo je izvješće o radu gradonačelnika od srpnja do prosinca 2021. godine, koje je uz kraću raspravu i potvrđeno.

– Bila je ovo sjednica s nekoliko važnih pitanja u kojoj je bilo odličnih prijedloga, savjeta i inicijativa i sve su prihvaćena kako bi život u našem gradu bio bolji i sigurniji. Važne su bile točke sigurnosti, zapošljavanja, ali isto tako i o prikupljanju komunalnog otpada. Mi, smo naime kao Gradsko vijeće donijeli odluku da će tu uslugu vršiti naš Našički park, a isto tako s obzirom na naše odlagalište i sanaciju kako ne bi došlo do zatvaranja našeg odlagališta, morali smo kao Grad dati Našičkom parku zadužnicu i visini od 11,5 milijuna kuna. Velika je ovo zadužnica za koju smo dobili odobrenje od Ministarstva financija i to smo danas kao Gradsko vijeće i prihvatili. Velik posao je napravljen u radu gradonačelnika što je njegovo izvješće i pokazalo, ali siguran sam da to građani i vide i osjete. 15. svibnja nas čekaju izbori za mjesne odbore i pozivam sve građane da se pripreme i aktivno uključe u te izbore – rekao je predsjednik gradskog Vijeća Našice Krešimir Žagar.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)