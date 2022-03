Nesavjesnost i neopreznost građana dovodi do velikog broja požara: U posljednjih 28 dana čak 33 požara na području VPŽ

U proteklih desetak dana svjedoci smo učestalih požara otvorenih prostora na području Virovitičko-podravske županije. Samo u Voćinu bilo ih je šest, a u Orahovici tri. Analiza svih vatrogasnih društava s područja županije potvrđuje isto – požari se događaj uslijed nesavjesnog i nekontroliranog paljenja korova ili granja. Nažalost građani kao da ne žele slušati upozorenja ili se na njih jednostavno oglušuju.

– Prevelik je broj požara na našem području u posljednje vrijeme nastalo uslijed ljudskog nemara i neopreznosti, i iskreno doista više ne znamo kako doprijeti do naših građana, kako utjecati na zdrav razum. Od 1. do 28. ožujka ove godine imali smo ukupno 33 požara. Ako taj podatak usporedimo s prethodne dvije godine, vidljivo je da se radi o puno većoj brojki. Naime, u istom razdoblju 2021. bilo je 19, a 2020. ukupno 16 požara, što govori da je ove godine u odnosu na dvije godine prije duplo više požara. Ovim putem prije svega moram zahvaliti svim vatrogascima i profesionalcima, a posebno dobrovoljcima koji nesebično i besplatno daju svoje vrijeme, snagu, energiju, želju i volju kako bi spasili tuđu imovinu i ljudske živote. To nema cijenu, ta hrabrost svakog vatrogasca je nemjerljiva – kaže zapovjednica Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije Mateja Fras-Venus te još jednom upućuje apel svim građanima županije.

– Pozivam sve građane naše županije da paze što rade, da prate sve upute svojih lokalnih i područnih samouprava o zabrani spaljivanja, a isto tako da se, ukoliko spaljivanje obavljaju na određenom području, jave vatrogascima na 193. Ovakvo nesavjesno spaljivanje šteti svima, dovodi vatrogasce u nepotrebnu opasnost i doista molim sve da se ponašaju prema uputama – zaključila je Fras Venus.

Ogorčeni ponašanjem građana su i zapovjednici društava diljem županije.

– Samo u jednom danu imali smo četiri požara koje nismo stigli sve sami pogasiti pa smo zvali u pomoć kolege iz Slatine. Jednostavno ne znam što više reći. Je li toliko teško nazvati vatrogasce i reći gdje se pali, što se radi i da mi to obiđemo, osiguramo i nema problema. Evo, kod posljednjeg velikog požara, kada je izgorjelo 20 hektara površine, srećom pa je čovjek naišao traktorom i plugom te u trenutku gorenja uspio odvojiti jedan prostor od drugoga, inače bi bilo puno većih posljedica – kaže zapovjednik DVD-a Voćin Zdravko Ojkić.

Zapovjednik DVD-a Orahovica Robert Orina kaže kako njegovo društvo godinama upućuje apele i moli za suradnju, no od toga nema gotovo ništa.

– Svake godine u ovo vrijeme kada se priroda budi i dođe ljepše vrijeme, kada krene i sezona paljenja, uvijek apeliramo, molimo, ali uzalud, ovakve stvari učestalo se ponavljaju. U pet dana gasili smo tri požara, srećom bilo je to manjeg obima, no da nismo brzo stigli, bilo bi puno više – kaže Orina.

Uistinu je zabrinjavajuće ponašanje ljudi. Kada se nesreća dogodi, uvijek koriste iste riječi: “Mi smo htjeli popaliti malo granja da tu ne smeta i ne znam kako, ali raširilo se”, a slijed logike govori sve. Vrijeme je suho, kiše nema, zemlja je suha kao i sve drveće, tako da eto, gle čuda, raširi se. U svakom slučaju vatrogasci i dalje mole i pozivaju na oprez, a što je najvažnije, 24 sata su na raspolaganju za svu pomoći ili savjet.

