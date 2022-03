OPĆINA SOPJE Nakon NK Dinama iz Josipova, nove svlačionice dobili su i nogometaši Vaške

Nakon što je tjedan dana prije otvoren stadion ”Ciganka” u Josipovu, jučer (nedjelja) je svečano otvorena i zgrada sportske namjene u Vaškoj.

Početak izgradnje ta dva sportska objekta bio je početkom svibnja 2021. godine, odmah nakon provođenja Javnog natječaja i potpisivanja ugovora sa izvođačima radova. Radovi su tekli po planu, a financirani su od strane Općine Sopje, te dijelom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Nazočne, među kojima su bili predsjednik Općinskog vijeća Sopje Siniša Hrgović, općinski načelnik Berislav Androš i zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Marijo Klement, pozdravio je predsjednik Nogometnog kluba Vaška Sandrino Čolak, te načelniku Androšu uručio dres kluba.

– Evo, konačno smo i mi u Vaškoj dobili jedan lijep objekt i danas se daje vama na uporabu, a ja vam želim da on što duže traje, da što duže bude na korist svima vama koji ćete igrati svoje utakmice, ali i ovim malima koji tu trče skoro svaki dan. Želim vam puno sreće u prvenstvu, neka bude što manje ozljeda i što više dobrih sportskih rezultata. Sretno vam bilo – rekao je predsjednik Općinskog vijeća, Vaščanin Siniša Hrgović.

– Prije svega hvala vam na pozivu na otvorenje ovog objekta sportske namjene. Uvijek ste bili dobri domaćini, ne samo danas nego i inače otkada zajednički radimo i stvaramo, ne samo za Vašku nego i za cijelu našu općinu. Nakon dugo godina težnje za stvaranjem uvjeta koji su propisani od Hrvatskog nogometnog saveza, konačno više nećete biti u onim starim prostorijama, već sada imate ono što i zaslužujete, nove svlačionice. Želim vam puno sreće, puno uspjeha u vašem daljnjem radu i čestitam vam na svemu što ste uspjeli do sada ostvariti u ne tako dugoj povijesti nogometnog kluba, a mi iz Općine Sopje ćemo vam i nadalje biti potpora. Čestitam vam na vašoj ustrajnosti, vašim savjetima, a ponekad i primjedbama koje smo, nadam se, uspjeli uvažiti. Želim da što više mladih koristi ovaj objekt i ovo igralište, a siguran sam da će neki od njih izrasti u dobre nogometaše, kao što je to bilo i do sada – rekao je načelnik općine Sopje Berislav Androš.

Nakon načelnika Androša, nazočnima se obratio zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Marijo Klement.

– Pozdravljam vas u ima župana Virovitičko-podravske županije Igora Androvića, kao i u svoje osobno. Hvala na pozivu i želim vam puno uspjeha, puno sreće i neka ovaj objekt svima koristi na diku i ponos – rekao je dožupan Klement.

Uslijedilo je simbolično otvaranje svlačionica, koju su zajednički presijecanjem vrpce otvorili dožupan Klement, načelnik Androš i predsjednik Općinskog vijeća Hrgović, uz pomoć dječaka iz Vaške.

Uslijedila je prijateljska nogometna utakmica između domaćina NK Vaške i gostiju iz Novaka, NK Slavonca. Iako je rezultat utakmice bio u drugom planu, igrao se vrlo dobar nogomet, a na poluvrijeme se otišlo neriješenim rezultatom 0:0. Drugo poluvrijeme je bilo nešto bolje, okupljeni gledatelji vidjeli su čak četiri gola, jedan u mreži Slavonca i tri u mreži Vaške. Za Vašku je dio prvog poluvremena odigrao i dožupan Marijo Klement, a načelnik Berislav Androš je prvo poluvrijeme odigrao za Vašku, a drugo za Slavonac. Konačni rezultat prijateljske utakmice NK Vaška-NK Slavonac Novaki 1:3.

(www.icv.hr, adf; Foto: D. Fišli)