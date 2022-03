Ovo je 10 serija uz koje smo odrastali: Jeste li ih sve gledali?

Ponekad, kada „šaltamo“ između televizijskih programa ili kategorija na nekom od streaming servisa, pomislimo si kako „nema ništa za gledati“. Ponekad je, u moru svega što nam se nudi za gledanje, teško naći „ono nešto“ čemu ćemo posvetiti pažnju i svoje dragocjeno vrijeme. Ponekad novo nije bolje. Ponekad želimo poznato i sigurno.

Kako bismo vas nakratko vratili u ono čarobno i sigurno mjesto koje zovemo djetinjstvo, pripremili smo za vas popis od 10 serija koje smo voljeli kada smo bili nešto mlađi. Zahvaljujući čarima moderne tehnologije, odnosno raznim streaming servisima, veliki broj tih serija možemo gledati i danas, te uživati u njima kao da ih gledamo prvi put.

Buffy, ubojica vampira

„50 najboljih serija svih vremena“, „100 najboljih serija svih vremena“ i „Top kultne serije svih vremena“ samo su neke od lista na kojima ova kultna serija čvrsto drži svoju poziciju. Buffy je slojevit i snažan ženski lik, čudovišta protiv kojih se bori bila su metafora za stvarne probleme, dijalog je bio isprepleten humorom i sarkazmom su neki su od mnoštva razloga zašto je ova serija ostavila neizbrisiv trag u srcima njenih gledatelja.

Malcolm u sredini

Upravo je nekonvencionalnost šesteročlane američke obitelji srednje klase i način na koji se nose sa svakodnevnim problemima i situacijama, kao i njihov humor, navela gledatelje diljem svijeta da se nepovratno zaljube u nju. Mogli smo se, kao djeca, poistovjetiti sa svakim od likova trojice braće – najmlađim Deweyem, srednjim Malcolmom i najstarijim Reeseom, a sada kao odrasli ljudi shvaćamo i razumijemo ponašanja i brige majke Lois i oca Hala.

Djevojčica iz budućnosti

Tko se još ne sjeća Alane, tri točkice ispod lijevog oka i njenog transduktora zbog kojeg je glavni dodatak na igralištima bio rajf za kosu kojeg smo stavili preko čela? Ne zaboravimo i njenu kompjutersku narukvicu, imena PJ, koja projicira holograme i priča. Iako je isprva snimljeno samo 12 epizoda, nama je to bilo i više nego dovoljno da nam uljepša dane djetinjstva i da uspomenu koja će trajati zauvijek.

Dadilja

Koliko nam je išao na živce, toliko nas je i zabavljao nazalni glas Fran Fine, prodavačice koja spletom okolnosti postane dadilja djece britanskog producenta. Osim što je kao lik uspjela vratiti vedrinu u kuću obitelji Sheffield, dadilja Fine nas je uveseljavala svojim smislom za humor, kao i osebujnim članovima obitelji, poput majke Sylvije i bake Yette. Salve smijeha je izazivala i vječna prepirka dvoje zakletih neprijatelja, batlera Nilesa i poslovne partnerice Maxa Sheffielda C.C. Iako smo zbog neprestanih repriza na jednom od naših televizijskih programa razvili veliku odbojnost prema ovoj seriji, ova kultna serija nam i dalje nam ostaje jedna od najdražih koje pamtimo.

One Tree Hill

„I don’t want to be anything other than what I’ve been trying to be lately…“ uvodna je rečenica kultne uvodne pjesme serije koja prati dvojicu polubraće Lucasa i Nathana Scotta. Osim košarke i najboljih prijateljica Peyton i Brooke, njihov život se vrti i oko odnosa s njihovim ocem Danom, koji je zasigurno jedan od uvjerljivo najgorih televizijskih očeva. Nakon što je devet sezona sustavno terorizirao sve oko sebe, Dan je svojim tijelom zaštitio Nathana od metka i time se „iskupio“ za to što je ostavio trudnu Karen, odbio priznati Lucasa, naveo Nathana da uzima steroide te ubio svog brata Keitha (što do dan danas nismo prežalili).

Dawson’s Creek

Samozatajni filmofil Dawson Leery. Odgovorna skeptica Joey Potter. Zabavni autsajder Pacey Witter. Zagonetna ljepotica Jen Lindley. Ovo četvero potpuno različitih petnaestogodišnjaka, koji su odrastali u malom obalnom gradu Capeside, kroz realan prikaz su nam pokazali da sve emocije koje osjećamo kao tinejdžeri su normalne, da je normalno u tim godinama preispitivati sve (a naročito sebe), kao i da se prijateljstva ponekada nepovratno promijene.

Beverly Hills

Četvrtog dana listopada 1990. godine u živote gledatelja ušli su blizanci Brenda i Brandon Walsh, kao i njihovi prijatelji Kelly, Dylan, Donna, Steve, David i Andrea. Iako naizgled lagodan, živote tinejdžera u kalifornijskom gradiću Beverly Hillsu nisu zaobišli poroci poput alkohola i droga, teških situacija poput narušenih obiteljskih odnosa i fizičkog nasilja, kao i razne terminalne bolesti. Usprkos svim tim izazovima s kojima su se junaci ove serije nosili, najveći i najteži koji ih je zadesio je, bez ikakve sumnje, ljubavni trokut između Brende, Kelly i Dylana.

Strasti

Svi oni koji kažu da nisu pogledali ovu seriju lažu ili ne znaju što su propustili. S natprirodnim elementima poput vještica, vukodlaka i ormara s prolazom u pakao, ova američka sapunica nije samu sebe shvaćala ozbiljno poput onih meksičkih, a to ju je činilo drugačijom. Baš kao i njeni likovi. Osim obitelji Crane, Bennett, Lopez-Fitzgerald i Russell, serija „Strasti“ podarila nam je dvoje likova koje će mali ekrani, kao i njihova publika, pamtiti zauvijek – vješticu Tabitha i njenog oživljenog lutka Timmyja čija nastojanja da zagorčaju život stanovnicima grada Harmonyja ostali su najupečatljiviji dio serije.

Pleme

Nema onoga što u ovoj novozelandskoj znanstveno-fantastičnoj seriji nije oduševilo djecu i tinejdžere diljem svijeta. Premisa da su svi odrasli umrli zbog smrtonosnog virusa, djeca se brinu sama za sebe i formiraju plemena, život u šoping centru, post-apokaliptični modni izričaj protagonista ili uvodna pjesma „The dream must stay alive“ držali su nas prikovanima za male ekrane. Kroz pet sezona i 260 epizoda, pratili smo svaki korak plemena „Štakori“ i njihovih neprijatelja Locosa, Tehnosa i Demonskih pasa.

Puna kuća

Kada pod isti krov stavite samohranog oca tri kćeri, ujaka slobodnog duha i humorističnog prijatelja, dobijete recept za seriju od koje se teško „odlijepiti“. Iako ponekada previše sladunjava (pogotovo kroz naknadna gledanja), ovo je serija koju smo voljeli zbog njene jednostavnosti i činjenice da se svaka situacija okonča sretnim završetkom.

