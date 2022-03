PH u karateu za seniore u Rijeci: Sara Malčec i Matija Relić potvrdili naslove prvaka Hrvatske

U Rijeci je proteklog vikenda 26. i 27. ožujka održano Prvenstvo Hrvatske u karateu za seniore.

Iz Karate kluba “Virovitica” su u subotu 26. ožujka u nastupili u borbama:

Maja Kozlinger u kategoriji do 55 kg. Maja je tek ušla u kategoriji U21, no i uzrasno mlađa nastupila je u seniorskom uzrastu koji počinje s 21 godinom života. Maja je u prvom meču pokazala svoju kvalitetu i uvježbanost te pobijedila s većom bodovnom razlikom. U drugoj borbi također odlična, povela je s poenom prednosti, no sudački zbor dodjeljuje čudan poen njezinoj suparnici. Nekoliko poena suci ne dodjeljuju Maji, unatoč uloženoj žalbi od trenera Škrablina. Na kraju ponovno poen za Majinu suparnicu pa je tako izgubila meč. Na ovom prvenstvu oštećena je i Maja i Virovitički karate klub.

U nastavku nastupio je Mihael Štefović u kategoriji do 60 kg. Mihael također u kategoriji U 21 nastupio je na ovom seniorskom prvenstvu. Trenutak neopreznosti u prvom meču i suparnik iz Hrvatskog Dragovoljca poveo s dva poena. Mihael u nastavku odlično radi i smanjuje na bod razliku, no premalo da preokrene rezultat u svoju korist.

Posljednja je nastupila Maja Kravarščan u kategoriji do 68 kg. Maja se prije 6 mjeseci vratila iz Zagreba u KK “Virovitica”. Obzirom da je na treninge dolazila prema svojim mogućnostima, to je bilo premalo, da bi se došlo do značajnijeg plasmana.

Drugog dana Prvenstva u nedjelju 27. ožujka u disciplini kata nastupili su:

Sara Malčec koja je ponovila prošlogodišnji uspjeh i ponovo osvojila prvo mjesto na Prvenstvu Hrvatske te se okitila i za ovu godinu titulom prvakinje Hrvatske.

Uspjeh prvaka Hrvatske ponovio je i Matija Relić koji se i ove godine okitio titulom prvaka Hrvatske. Matija se u finalu sastao s klupskim kolegom Lukom Maksom Šenjugom, koji je također ponovio prošlogodišnji uspjeh doprvaka Hrvatske osvajanjem drugog mjesta.

(www.icv.hr, mš)