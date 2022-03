Popularne orahovačke manifestacije ove će godine konačno biti održane u pravom svjetlu: U planu je i organizacija Dana hrvatskih blizanaca

Grad Orahovica i Turistička zajednica gotovo su dvije godine bez velikih manifestacija. Održane su tek Čobanijada, Fišijada, Kestenijada te Sajam vina i kulena, no one najveće, Orahovačko proljeće i Dan grada te otvorenje turističke sezone izostale su zbog koronavirusa. Ove godine sve će to biti ipak održano, a u planu je i jedna nova i to na državnoj razini.

-Već mjesec dana održavamo sastanke za organizaciju manifestacija. Orahovačko proljeće i Dan grada idu ako naravno epidemiološka situacija dozvoli. Posebno sam sretan što će Orahovačko proljeće biti održano kao naša najveća i najpoznatija manifestacija. Novost ove godine je organizacija Dana hrvatskih blizanaca koji organiziramo u suradnji s KUD-om Crkvari gdje ćemo okupiti blizance iz cijele Hrvatske u gradu blizanaca, Orahovici – rekao je gradonačelnik Orahovice Saša Rister.

(www.icv.hr, vg, foto: arhiva, V. Grgurić)