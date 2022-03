Pred nama izražena promjena vremena: Pad temperature, kiša, ali i mraz i snijeg

Nakon sunčanog, suhog i toplog perioda, pred nama je osjetnija promjena vremena.

Vremensku prognozu u tjednu pred nama možemo svesti u dva dijela. Suho, stabilno i ugodno, proljetno toplo do srijede. Te nestabilno, promjenjivo i osjetno hladnije od srijede do kraja tjedna. Virovitica i Slatina su se jutros budili na 2°C, Bilogora na 6,3°C. Najviši dnevni hod danas sličan kao jučer, između 20 i 22°C. Sunčanih razdoblja neće manjkati, UV-indeks umjeren.

Tijekom utorka očekujemo nastavak suhog i stabilnog vremena. Oblaka postupno sve više, južni i jugozapadni vjetar u jačanju, temperature zraka bez promjene.

Od srijede ulazimo u nestabilniji, promjenjiviji i hladniji vremenski period. Veći dio srijede će se zadržati suho, tek krajem dana očekujemo gdje koju kišnu kap. Tijekom četvrtka, petka i subote će kiša ili pljuskovi ponegdje biti obilniji. Kiša će zbog saharskog pijeska ponovno biti “prljava”.

Na području Virovitičko-podravske županije očekujemo između 20-50 litara kiše po četvornom metru (l/m2). Temperature zraka u padu, osobito tijekom nedjelje. Jutarnje temperature zraka 0°C tijekom nedjelje, do 8°C tijekom srijede. Najviše dnevne od 7°C tijekom nedjelje, do 18°C tijekom srijede. Južni i jugozapadni vjetar umjeren do jak, od petka u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, na udare jak. Tijekom nedjelje bi se trebalo zadržati suho, ali hladno. U višim predjelima Virovitičko-podravske županije očekujemo susnježicu i snijeg. Na Papuku vrlo vjerojatno i tanji snježni pokrivač. Prolazna susnježica moguća je ponegdje i u nižim predjelima.

Sljedećeg tjedna očekujemo osjetniji pad temperature zraka. Razvedravanje i dotok hladnijeg zraka će za posljedicu imati izraženo noćno ohlađivanje tako da će biti mraza, i to ne samo onog prizemnog. Vjerojatnost za pojavu mraza će postojati do sredine tjedna, zatim postupno toplije. Više o svemu tijekom petka.

(www.icv.hr, kp)