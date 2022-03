Promjene u Eurojackpotu: Povećan maksimalni dobitak, brojevi od 1 do 12 i još jedan dan izvlačenja u tjednu

Eurojackpot 23. ožujka, slavi svoj deseti rođendan, a povodom te jubilarne obljetnice uvode se i značajne promjene. Jedna od njih je promjena maksimalnog iznosa glavnog dobitka koji se s 90 milijuna eura povećava na 120 milijuna eura, a do promjene dolazi i u broju tjednih izvlačenja – petak je, kao kraj radnog tjedna, do sada imao ulogu najsretnijeg dana, a od sada će to biti i utorak.

Spomenimo još da se uz ove dvije velike promjene povećava i broj kuglica u manjem bubnju – sa 10 na 12, piše Večernji.hr

Prvo izvlačenje po novim pravilima održat će se u petak, 25. ožujka, a prvo izvlačenje utorkom 29. ožujka 2022. godine.

Ovoj međunarodnoj igri u kojoj sudjeluje 18 zemalja, Hrvatska se pridružila 2013. godine, a samo godinu dana kasnije, u siječnju 2014. Hrvatska je dobila prvu i za sada jedinu osvajačicu glavnog dobitka. Dobitnica je sreću potražila putem interneta i to dvije minute prije zaključenja uplate, a iako joj je prva namjera bila odigrati Loto 7, odabrala je Eurojackpot jer je bio petak i osvojila više od 131 milijun kuna što je i nadalje najveći pojedinačni dobitak osvojen u Hrvatskoj.

(vecernji.hr)