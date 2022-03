Promjene Zakona o HKG, ukidanje članarina i utjecaj rata u Ukrajini glavne teme prve sjednice Gospodarskog vijeća HGK – Županijske komore Virovitica

U HGK – Županijskoj komori Virovitica danas (srijeda) je održana prva sjednica Gospodarskog vijeća HGK – Županijske komore Virovitica.

Prisutne, među kojima su bili potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore za industriju i održivi razvoj Tomislav Radoš i direktorica Centra za inovacije i EU projekte Danijela Ćenan, pozdravio je predsjednik Županijske komore Virovitica Zlatko Pleša, koji je ujedno predstavio dnevni red sjednice i njegovih šest točaka.

Nakon prve točke, koja je bila potvrđivanje zapisnika s pete sjednice Gospodarskog vijeća Županijske komore Virovitica održane 17. prosinca 2021. godine, riječ je preuzeo potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore za industriju i održivi razvoj Tomislav Radoš. Novi Zakon o HGK, usluge HGK, odnosno paketi za velike, srednje i male članice, te strateške smjernice razvoja HGK od 2022. do 2026. bile su točke dnevnog reda o kojima je on govorio nešto više.

– Ključne promjene novog zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori koji je stupio na snagu 4. siječnja ove godine su da 96 posto hrvatskih poduzeća, odnosno sva mikro i mala poduzeća više ne moraju Komori plaćati članarinu. Drugim riječima to znači da će članarinu plaćati oko 5100 tvrtki, a sva ostala mikro i mala poduzeća moći će je plaćati ukoliko to žele – istaknuo je T. Radoš, te dodao da su za mikro i mala poduzeća definirana dva paketa članarine, od 150 i 300 kuna mjesečno, kao i opseg i popis usluga koja oni obuhvaćaju.

Prema riječima potpredsjednika HGK Tomislava Radoša na području Virovitičko-podravske županije je oko 900 tvrtki. Srednjih i velikih koje plaćaju članarinu je oko 40, dok ostalih 860 ne trebaju plaćati članarinu. Iako su oslobođene plaćanja članarine, sva poduzeća su i dalje članice HGK.

A do kakvih će promjena u organizaciji dovesti ta promjena u Zakonu o HGK?

– To je za Hrvatsku gospodarsku komoru manji prihod od gotovo 35 posto, odnosno više od 55 milijuna kuna. Mi smo se prije svega trudili sačuvati sve one usluge koje pružamo, kao i svu našu infrastrukturu koja čine 20 županijskih komora i središnjica, ali to je nažalost dovelo do toga da moramo smanjiti broj zaposlenih za oko 115 ljudi. To je broj ljudi koji odlaze s 1. travnja. Nismo sretni zbog toga, pogotovo jer smo prije godinu i pol dana radili restrukturiranje gdje je također otišlo 115 ljudi. Sada će HGK ostati na oko 270 zaposlenih na razini države, što je minimum da bi se pogon od 20 županijskih komora mogao opsluživati – rekao je.

Jedna od tema dnevnog reda bila je i utjecaj rata u Ukrajini na gospodarstvo te cijena energenata.

– Naše gospodarstvo se, kao uostalom ukupno europsko gospodarstvo, pokušava prilagoditi na rat. Najveći problem je energetika. Mi kontinuirano radimo s Ministarstvom da se, prije svega, osigura opskrba plina za iduću godinu, kao i da svim poduzećima koja su na udaru pomognemo naći načine kako bi taj udar bio što manji. Napravili smo niz mjera te u komunikaciji s Vladom RH nastojimo učiniti sve kako građanima i poduzećima neutralizirati taj energetski šok. Svi se nadamo da rat neće dugo trajati i da će se cijena normalizirati – zaključio je T. Radoš.

Na kraju sjednice o otvorenim natječajima u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do 2026. godine okupljenima je govorila direktorica Centra za inovacije i EU projekte Danijela Ćenan.

(www.icv.hr. eat; foto: E. Aragović Turkalj)