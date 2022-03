Prošlo je mjesec dana od otvaranja Geo info centra u Voćinu: Posjećenost nadmašila i najoptimističnija očekivanja

Bio je 1. veljače 2022. godine kada su se otvorila vrata kroz koja ulazite u povijest planeta Zemlje, Parka prirode Papuk i cijele okolice. Naravno, riječ je o novootvorenom Geo info centru u Voćinu koji je ovih dana napunio prvih mjesec dana iznimnog aktivnog rada.

Geo info centar odgovara na mnoga pitanja, koliko je star naš Planet, kada se pojavio život na Zemlji te kako se on razvijao od prajuhe, preko dinosaura sve do pojave čovjeka? Koji su to fosili pronađeni u papučkim stijenama koji nam svjedoče o davnim pričama ove slavonske gore? Jesu li na Papuku davno bile karbonske močvare, oceanima plovili čudnovati amoniti, a Panonskim morem plivao morski pas megalodon? Sve to zanimalo je mnoge koji su svakog dana bili upravo na onim vratima s početka priče, a kada su ušli ostali su očarani.

– I više smo nego zadovoljni jer je posjećenost Geo info centra nadmašila sva naša očekivanja. U ovom trenutku zaista imamo slatke brige jer je interes zaista jako velik, i škola, fakulteta, ali i ljudi općenito. U prvih mjesec dana ovaj Centar je posjetilo preko 2.200 ljudi i s obzirom na sve najave doista mogu reći kako su nadmašena i najoptimističnija očekivanja. Centar je predivan, nudi niz sadržaja kakve se rijetko gdje u Hrvatskoj može vidjeti i zapravo smo ponosni što imamo ovakav objekt na području našeg Parka. Sad imamo jednu zaokruženu priču s predivnim Jankovcem, kamp-odmorištem Duboka, Kućom Panonskog mora pa sve do ovog jedinstvenog Centra – započeo je Jurenac te naglasio kako Centar već sada ima upisane mnoge rezervacije.

– Telefon stalno zvoni, bilo za pojedinačne ili grupne posjete. Nadamo se kako će i ova nesretna korona nestati i tada će ovaj Centar dobiti svoj pravi smisao, iako ga i sada već gotovo ima – kaže Jurenac.

Geo info centar u Voćinu je pokazatelj kako svi projekti Parka prirode Papuk imaju jasnu viziju i cilj.

– Svi naši projekti koje pripremamo i provodimo su pomno smišljeni i neophodni su za rad naše Ustanove. Sve njih radimo planski i svaki temeljito procjenjujemo, bilo da se radi o onima od nekoliko desetaka tisuća ili desetaka milijuna kuna. Upravo takvim načinom rada postižemo rezultate i u istom pravcu ćemo i nastaviti dalje – zaključio je Jurenac.

(www.icv.hr, vg)