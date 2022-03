Prvenstvo sjeverozapadne Hrvatske u karateu: Zlato i dvije bronce za Karate klub Viroviticu

U subotu, 5. ožujka u Daruvaru je održano Prvenstvo sjeverozapadne Hrvatske u karateu. Troje članova Karate kuba Virovitica uspješno je nastupilo na ovom Prvenstvu.

U kategoriji mlađih učenika do 31 kilogram Samuel Haić osvojio je prvo mjesto i zlatnu medalju, dok su Filip Pekić u učeničkoj kategoriji do 34 kilograma i Fran Poljak u kategoriji do 54 kilograma osvojili treća mjesta i brončane medalje.

Nikola Gondi nije nastupio jer nije imao konkurenciju u kadetskom i juniorskom uzrastu, dok Nives Beatović zbog izolacije nije niti otputovala na Prvenstvo.

(www.icv.hr, mš)