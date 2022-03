REGIONALNA M-15 LIGA Mladi košarkaši Virka Virovitice na domaćem parketu srušili Donji Kraljevec

U susretu drugog kola regionalne lige za mlađe kadete uzrasta M-15, mladi košarkaši Virka Virovitice u sportskoj dvorani Osnovne škole Ivane Brlić – Mažuranić pobijedili su Donji Kraljevec 58:46.

Odličnim otvaranjem utakmice i presingom preko cijelog terena, mladi Virkasi dolaze do prednosti koju održavaju do kraja utakmice, koja je na trenutke iznosila i do +24 u korist domaće momčadi. Trener Hrvoje Dragičević priliku je dao svima, tako da su svi okusili “žar borbe”, pa tako i oni najmlađi.

U idućem kolu mladi košarkaši Virka Virovitice igraju s vršnjacima križevačkog Radnika.

VIRKA VIROVITICA – DONJI KRALJEVEC 58 :46

Virka Virovitica: Petar Špegelj, Mislav Škvarić 2, Jakov Obrovac, Antonio Tutić 26, Teo Lorenzo Radović 2, Marko Teskera, Gabrijel Kečkiš 2, Luka Farkaš 2, Nikola Krstanović 12, Jakov Bartolić, Emanuel Vidović 6, Dino Zubić 6. Trener: Hrvoje Dragičević.

