S ciljem podizanja kvalitete ponude i usluga u ugostiteljskom sektoru, TZ VPŽ započela ciklus edukativnih enoloških radionica u ugostiteljskim objektima

Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije s ciljem podizanja kvalitete ponude i usluga u ugostiteljskom sektoru pokrenula je ciklus tematsko-edukativnih i stručno-savjetodavnih radionica za vlasnike i djelatnike u ugostiteljskim objektima u kojima se poslužuju hrana i piće na području Virovitičko-podravske županije.

Teme radionica su enologija i somelijerstvo sa sadržajima ponude, predstavljanja i posluživanja vina, a troškove svake radionice u cijelosti pokriva Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije.

Virovitički Bistro INfinity danas (četvrtak) je bio domaćin prve takve radionice, a prema riječima direktorice TZ VPŽ Martine Jakelić, u planu ih je deset.

-Želimo svim posjetiteljima ugostiteljskih objekata pružiti kvalitetnije i potpunije iskustvo, a da bi to ostvarili, smatramo da je potrebno ugostitelje i djelatnike u ovom sektoru dodatno educirati, upoznati s vinima i načinu kako ih pravilno posluživati i svime onime što gostu njegov doživljaj čini potpunijim na samoj destinaciji. Za provedbu ovih edukativnih radionica odlučili smo se za konzultanticu Ivanu Nemet, enologinju s bogatim nacionalnim i međunarodnim iskustvom. Ivana će tako provoditi obuku s vlasnicima i djelatnicima ugostiteljskih objekata u svih deset radionica. Prije početka projekta poslali smo upit za iskazivanje interesa našim ugostiteljskim objektima na području županije i prihvaćeni su svi oni koji su se javili – rekla je Jakelić te naglasila kako će, nakon završetka svih radionica u restoranima, započeti novi projekt edukacija, ali ovog puta u kafićima.

Enologinja Ivana Nemet ovim se ‘poslom’ bavi petnaestak godina i za nju je, kako i sama kaže, velika privilegija pričati o vinu.

-Ovdje nije samo riječ o transferu znanja, ovdje smo da još jednom dokažemo kako je ovo vinarski kraj. To trebamo što više pokazivati i van naše županije i u to vjerovati. Istraživanja pokazuju da je ovdje bilo i bit će u budućnosti puno vinograda i vina i to je samo nastavak jedne lijepe priče koju ovaj kraj zaslužuje. Bit je da se svi osjećamo ugodnije i da se pitanja postavljaju otvorenije, odnosno bez straha. Konkretno, što se tiče ovog projekta, cilj je prilagoditi se uvjetima svakog ugostiteljskog objekta, pokazati vlasnicima i djelatnicima kako vino temperirati, na kojoj ga temperaturi služiti gostima i s kojim je vinom najbolje ‘spojiti’ ono što se nalazi na jelovniku. Jednom rječju, maksimalno iskoristiti sve ono što je ovdje postavljeno kako bi kompletnu ponudu podigli na jedan veći nivo – kazala je Nemet.

Koliko je ovakva edukacija važna ugostiteljskim objektima, rekla nam je vlasnica Bistroa INfinity, Sanja Kostadinović.

-Edukacija nam je izuzetno važna da proširimo svoje znanje o vinima, imamo lijepu vinsku kartu i želimo oda naši djelatnici budu dodatno educirani od strane vrhunske enologinje. Imamo ljude koji su dosad radili u kvalitetnim hotelima i restoranima i imaju dodatne kvalifikacije, ali nikad nije dosta napredovanja – zaključila je Kostadinović.

