SRIJEDA U CK NAŠICE Na jednoj lokaciji izmjerite razinu šećera u krvi, posudite hodalicu i preuzmite odjeću i obuću

Srijedom je u Gradskom društvu Crvenog križa radno i vrlo aktivno, što dobro znaju svi Našičani, ali i mještani okolnih naselja. Na jednoj lokaciji, u centru grada, svi zainteresirani i građani u potrebi mogu besplatno izmjeriti razinu šećera u krvi, krvni tlak, posuditi ortopedsko pomagalo, kao i preuzeti odjeću i obuću i druge potrepštine za svakodnevni život.

-Drago nam je što su ovu akciju prepoznali naši sugrađani i svi korisnici u potrebi. U prosjeku oko 10 njih svake srijede dođe na vađenje krvi i izmjeriti tlak. Na godišnjoj razini na području našeg Društva imamo 2500 tisuće korisnika zajamčene minimalne naknade, uz one korisnike koji nisu u toj kategoriji, ali po primanjima žive ispod razine siromaštva.

Siguran sam da svi znaju kako su im naša vrata uvijek otvorena za sve potrebe – kaže ravnatelj Igor Feldi koji ističe kako su lani odradili tridesetak akcija ove vrste, uz prigodne, vezane za važne datume i obljetnice.



GDCK Našice može se pohvaliti velikom mrežom volontera, ljudi dobra srca koji su danas uključeni u pomoć bližnjem ne samo u Našicama i Đurđenovcu, već i po cijeloj Hrvatskoj, kako već (ne)prilika odluči. Od elementarnih nepogoda (potresi, poplave) do pitanja izbjeglica, na terenu su, ne birajući mjesto, vremenske prilike i ne štedeći svoje slobodno vrijeme, kako bi drugima u potrebi osigurali ne samo vodu, hranu i toplu deku, već i lijepu riječ koja je ponekad jednako potrebna kao materijalne potrepštine.

-Brojimo oko 100 volontera, uz sjajnu ekipu iz Đurđenovca, gdje ih ima oko 15 i tu su za sve aktivnosti vezane za to područje. S obzirom na sve programe koje provodimo, nastojimo na svim razinama, od onih najmlađih, do najstarijih, promovirati volontiranje – ponosno kaže ravnatelj Feldi.

VRIJEDNI VOLONTERI

Volontiranje od malih nogu Dorijanu Lamotu pomoglo je sagledati i ljude i njihove potrebe ponekad u najtežim situacijama. Od petog razreda osnovne škole, kada je naučio osnove prve pomoći, kao volonter, do danas, kad je zaposlen u GDCK Našice i dio je interventnog tima, vidio je i najbolje i najgore u ljudskom životu.

I razornu moć poplava, potresa, gubitke života, i očaj. Ali i hrabrost, upornost i požrtvovnost koja se iznjedri u tim trenutcima. Svaka nova intervencija dokaže važnost dobre organizacije, ali i toplog pristupa unesrećenima, kaže.

-Mi se bavimo onime što ljudima ponekad i bitnije od tih materijalnih stvari. Ljudi koji su doživjeli krizu ili neki krizni događaj trebaju i hranu, higijenske potrepštine, trebaju sve da zadovolje neke osnovne ljudske potrebe, ali jednako tako i podršku u smislu razumijevanja, razgovora, ohrabrenja. Važno je biti dobro pripremljen i kvalitetno reagirati. Osobi koja nema hranu i vodu ne vrijedi ako ste mu donijeli pokrivač. Organizacija je sve – smatra Dorijan.

USLUGA I KORISTAN SAVJET

Bez volontera – ništa, kao ni bez dobre suradnje, poručuje i patronažna sestra Dubravka Dorić iz našičke ispostave Doma zdravlja OBŽ. Jučer (srijeda) izvadila je krv i izmjerila tlak za desetak korisnika, otkrila jednu sumnju na hipertenziju i podijelila niz korisnih savjeta o zdravlju. Novi „šećeraši“, srećom, nisu otkriveni – svima su razine šećera u krvi bile u normalnim vrijednostima.

– Do naše suradnje došlo je u sezoni cijepljenja protiv Covida-19, gdje su nam volonteri GDCK-a pružili jako veliku pomoć u administrativnom dijelu. Sada smo jedna kolegica i ja srijedom u njihovim prostorijama. Savjetujemo građane kako pripaziti na tlak, šećer, pružiti par savjeta, prevenirati.

Najbolje je kad se bolest otkrije što prije, pa se onda lakše i liječi. Dođu i mladi i umirovljenici, nema pravila – objašnjava sestra Dubravka, koja smirenim glasom i s puno iskustva pristupa svakom korisniku.

HODALICE, ŠTAKE, KREVETI

Druga aktivnost srijedom je ortopedska posudionica. Ravnatelj Feldi kaže kako je to prilika svima koji trebaju hodalicu (s kotačima i bez kotača), štake raznih vrsta, pa i posebne krevete za osobe s invaliditetom da po njih dođu u njihove prostore. Ne moraju po njih putovati u Osijek ili druge sredine.

Djelatnik osječkog OTOS-a (Ortopedska tehnika d.o.o., op.a.) savjetovat će korisnike pritom o najboljem pomagalu za njihovo zdravstveno stanje.

-Obično imamo oko 80 pomagala koji su odmah na raspolaganju korisnicima. „Princeze“ možemo osigurati uz pomoć GDCK Orahovica, s kojim izvrsno surađujemo, pa ako je riječ o tome, savjetujemo korisnike da se upute do tog Društva.

Ujedno, pozivamo sve građane koji imaju pomagalo koje im više ne treba, a upotrebljivo je, da ga slobodno donesu ili dovezu u naše Društvo, kako bi koristilo drugima – kaže ravnatelj.

Ne posuđuju samo ortopedska pomagala, već i isušivače zraka. Ova posudionica odigrala je veliku ulogu prošle godine, kada je u srpnju došlo do poplave u Našicama. Danas, uz besplatan uređaj kojim će što prije dovesti dom u stanje za život tu njemu, korisnici odmah dobiju i edukaciju.

-Naši volonteri odvezu isušivač na kućni prag i educiraju osobe o tome kako ga koristiti. Lani smo ‘povukli’ novih 30, da ih imamo u Društvu, kako bismo mogli pomoći svima u potrebi. Iako se nadam da će puknutih cijevi i sličnih problema biti što manje – sa smiješkom kaže Feldi.

POTREBNE L I XL VELIČINE

Odjeću, obuću, pokrivače, jastuke, igračke, ortopedska pomagala i kućanska pomagala – sve to ljudi dobra srca pet dana u tjednu mogu donirati u GDCK Našice. Oni kojima će to olakšati svakodnevicu, preuzet će potrebno srijedom.

Svaku majicu, hlačice, dječji bodi, plišanca, cipelice, par čarapa i ostalo vrijedno će razvrstati volonteri i složiti kako bi, po brojevima, dočekalo korisnike. U podrumskim prostorijama svi će koji dođu po to, osjetiti topli ljudski pristup i vidjeti nasmiješena lica volonterki.

-Sretne smo što su ljudi naučili da ovdje mogu donijeti ono što im više ne treba, a koristit će drugome. Iako izgleda kao da si svi možemo priuštiti bar odjeću, činjenica je da jako često puta vidimo osobu koja u sred zime u papučama dođe po par čizama. Dječicu koja s roditeljima dođu u majici, vestici.

Mnoge obitelji teško žive, a imaju po petero, sedmero djece i sigurno im ovo može pomoći u osnovnim potrebama – iz iskustva nam pričaju Ružica Šmit, Anica Špoljarić i Jelena Martić, okružene malim carstvom odjeće sortiranim po brojevima.

Tu su i dječje dekice, jastuci, prve igračke. Sve što se donese u Društvo, volonteri moraju detaljno pregledati i posložiti.

-Uglavnom je riječ o sačuvanim stvarima koje se mogu odmah nositi. Ono za što nam je velika potražnja i što nedostaje, pogotovo ove zime, je odjeća većih veličina, ponajviše jakne L i XL veličine i još veće, a dobro bi došle i hlače, trenirke, veste, majice.

Zapravo, sve u tim brojevima. Što se donese, odmah i ode – kažu vrijedne volonterke.

Za one koji ne mogu do Društva, Društvo se pobrine doći do njih, pa pakete u hrani, higijenskim potrepštinama, odjeći, obući i drugo volonteri sami odvoze na kućni prag. (www.icv.hr, mlo)