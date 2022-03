Stižu vaučeri za umirovljenike: Evo tko će, kada i koliko dobiti

Oko 720 tisuća umirovljenika uskoro će dobiti energetski dodatak. Riječ je o jednokratnoj novčanoj pomoći koja će biti isplaćena onima čija mirovina u ožujku nije bila veća od 4000 kuna.

Oni s mirovinom od 3 do 4 tisuće kuna dobiti će 400 kuna dodatka. Oni čija je mirovina od 2 do 3 tisuće kuna 600 kuna. 900 kuna dobit će umirovljenici koji primaju mirovinu u iznosu 1500 do 2000 kuna, a 1200 kuna oni čija je mirovina ispod 1500 kuna, donosi RTL.

Oni koji imaju mirovinu iz inozemstva, morat će dokazati da ona, kad se zbroji s hrvatskom mirovinom, ne prelazi 4000 kuna.

– Korisnici hrvatske mirovine ne trebaju ništa dostavljati. Njima će se dodatak isplatiti automatski najkasnije u svibnju dok oni koji primaju inozemnu i hrvatsku mirovinu moraju dostavljati takav dokaz, a njima će se dodatak isplatiti najkasnije u srpnju – poručila je Maja Čarakun iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Navedeni korisnici obvezni su Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) dostaviti dokaz o visini inozemne mirovine putem online obrasca ili popunjavanjem Tiskanice za dostavu podataka o visini inozemne mirovine, koji će biti dostupni na web stranici HZMO-a, o čemu će HZMO pravovremeno informirati javnost.

S mirovinom u travnju stižu i zaostaci.

– Prosječno usklađenje je 60 kuna što znači, uz tromjesečne zaostatke, da će dobiti 180 kuna. Nakon toga će dobiti i ovaj energetski dodatak“, izjavio je Silvano Hrelja, predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika.

Energetski dodatak biti će zaštićen od ovrha, što znači da će i umirovljenicima pod blokadom u cijelosti sjesti na račun.

(rtl.hr)