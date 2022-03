Sudionik u prometnoj nesreći uhićen i oduzeto mu vozilo: Vozio unatoč oduzetoj dozvoli, a na zadnjem sjedalu vozio i dijete koje nije bilo u sjedalici

U protekla 24 sata na području Policijske uprave osječko-baranjske evidentirane su četiri prometne nesreće. U jednoj prometnoj nesreći jedna osoba je lako tjelesno ozlijeđena dok su tri prometne nesreće za posljedicu imale materijalnu štetu.

Na području Belog Manastira evidentirane su dvije prometne nesreće, a na području Osijeka i Đakova po jedna.

Jučer, 8. ožujka, policijski službenici Policijske uprave osječko-baranjske zaustavili su dva vozača osobnog vozila i dva biciklista koji su upravljali pod utjecajem alkohola.

Najveća prisutnost alkohola evidentirana je u 10,30 sati, u Andrijevcu, kada je u nadzoru prometu zaustavljen 66-godišnji hrvatski državljanin koji je upravljao biciklom te mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 1,80 grama po kilogramu.

U 10 sati, u Semeljcima, dogodila se prometna nesreća, a 36-godišnji hrvatski državljanin upravljao je osobnim automobilom za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih 12 negativnih bodova. Vozač za vrijeme vožnje nije koristio sigurnosni pojas te je na zadnjem sjedištu prevozio dijete koje nije bilo smješteno u sigurnosnoj sjedalici. Uhićen je i privremeno mu je oduzeto vozilo kojim je upravljao, do donošenje odluke o prekršaju.

Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 22.000 kune ili kazna zatvora do 60 dana i zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci – stoji u priopćenju PU osječko-baranjske.

(www.icv.hr, tj)